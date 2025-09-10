Inicio Sociedad Bikini
Trucos de limpieza

Cómo lavar las bikinis y mallas enterizas para que estén impecables en el verano

Muchas personas lavan las bikinis y las mallas enterizas en el lavarropas, y esto es perjudicial para la prenda

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Aprendé a lavar las bikinis correctamente para lleguen intactas al próximo verano

Aprendé a lavar las bikinis correctamente para lleguen intactas al próximo verano

¿Alguna vez te ha pasado de buscar las bikinis y mallas enterizas para ver en qué condiciones quedaron desde el verano pasado?. Si las mismas quedaron sucias o con manchas de protector solar, a continuación te enseñamos cómo lavarlas correctamente.

¿Cómo lavar las bikinis y mallas enterizas?

El primer paso es enjuagar en un balde, palangana o incluso en la bacha de la cocina las bikinis y mallas enterizas con agua fría.

Embed - | Home on Instagram: "¿Quieres que te duren años? Sin exagerar te diré que tengo algunos más de seis o siete años y están perfectos. 1. Enjuaga bien con agua fría Después de usarlos, enjuágalos con agua fría para eliminar cloro, sal, arena o protector solar. 2. Elimina el exceso de agua SIN retorcer, puede dañar las fibras elásticas (como el elastano o spandex). En su lugar, presiona suavemente el bañador entre tus manos o con una toalla para quitar el exceso de agua. 3. Tiéndelo a la sombra El sol directo desgasta los colores y debilita las fibras con el tiempo. 4. No colgarlo por las tiras o cintura puede deformarlo, estirando ciertas partes. Lo ideal: • Extenderlo horizontalmente sobre una superficie plana (como una toalla). • O colgarlo doblado por la mitad sobre el centro de una percha o cuerda, para distribuir el peso. 5. NUNCA los guardes en bolsas de plástico, cogen malos olores porque el tejido no transpira GUARDA ESTE POST Y REENVÍA #banadores #tipshogar #hogarydecoración #limpiezaefectiva #trucoshogar #hogarlimpio"
View this post on Instagram

A post shared by | Home (@withbrushandpaper)

Esto ayudará a que el cloro, la sal del mar, la arena y el protector solar se vayan despegando y ablandando de la tela. Elimina el exceso de agua sin estrujar o retorcer las prendas, ya que esto puede dañar las fibras elásticas (como el elastano y el spandex).

Para poder retirar el exceso de agua de las bikinis y mallas enterizas, lo mejor es colocarlas cobre una toalla limpia y seca, y presionar la prenda con tus manos.

El siguiente paso será colgar o tender las bikinis en una lugar donde le de sombra. El sol directo no solo desgasta los colores, sino que también debilita las fibras elásticas con el tiempo (esto es lo que hace que después la bikini haga ruido cuando la manipulamos, el sonido es similar a algo que se rompe).

En cuanto a la forma de colgar la bikini y las mallas enterizas, lo mejor es no colgarlo por las tiras o cintura puede deformarlo, estirando ciertas partes.

Lavar bikini
Las bikinis siempre se lavan con agua fr&iacute;a.&nbsp;

Las bikinis siempre se lavan con agua fría.

También puedes extender las bikinis de manera horizontal sobre una superficie plana, como una toalla; o colgarlas dobladas por la mitad sobre el centro de una percha o cuerda, para distribuir el peso.

No te aconsejamos colgar y guardar las bikinis con los nudos hechos, ya que esto solo sirve para estirar y forzar las telas elásticas. Estas prendas siempre deben guardarse lo más sueltas y "libres" posibles.

Temas relacionados:

Te puede interesar