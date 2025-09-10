Cómo lavar las bikinis y mallas enterizas para que estén impecables en el verano

Para poder retirar el exceso de agua de las bikinis y mallas enterizas, lo mejor es colocarlas cobre una toalla limpia y seca, y presionar la prenda con tus manos.

El siguiente paso será colgar o tender las bikinis en una lugar donde le de sombra. El sol directo no solo desgasta los colores, sino que también debilita las fibras elásticas con el tiempo (esto es lo que hace que después la bikini haga ruido cuando la manipulamos, el sonido es similar a algo que se rompe).

En cuanto a la forma de colgar la bikini y las mallas enterizas, lo mejor es no colgarlo por las tiras o cintura puede deformarlo, estirando ciertas partes.

Lavar bikini Las bikinis siempre se lavan con agua fría.

También puedes extender las bikinis de manera horizontal sobre una superficie plana, como una toalla; o colgarlas dobladas por la mitad sobre el centro de una percha o cuerda, para distribuir el peso.

No te aconsejamos colgar y guardar las bikinis con los nudos hechos, ya que esto solo sirve para estirar y forzar las telas elásticas. Estas prendas siempre deben guardarse lo más sueltas y "libres" posibles.