Este signo se caracteriza por ser fuerte, Fuerza, acción y caminos abiertos. Esta semana se activa tu energía guerrera: ideal para iniciar proyectos o enfrentar situaciones que evitabas. Evita la impulsividad; tu palabra puede construir o destruir.

Orishas Oggun Oggun es el equivalente al signo Aries.

Tauro – Oshún

La diosa del amor y la dulzura te acompaña en cada paso que das. Es un momento favorable para mejorar vínculos afectivos, cuidar tu imagen y atraer prosperidad. Los asuntos económicos se mueven, pero deberás gastar con sabiduría.

Géminis – Elegguá

El dueño de los caminos abre nuevas oportunidades. Noticias inesperadas llegarán, pueden cambiar tus planes de un momento a otro. Presta atención a las señales y no ignores pequeñas intuiciones.

Cáncer – Yemayá

La madre de todos los Orishas te cubre con su manto. Tiempo de protección familiar y sanación emocional. Si algo te inquieta, el agua será tu refugio: un baño o el mar te limpiarán energías negativas.

Leo – Shangó

El rey del trueno y la justicia guía tu camino. Se avecinan reconocimientos y decisiones que marcarán un antes y un después. Cuida tu orgullo: la humildad te abrirá más puertas que la soberbia.

Virgo – Babalu Ayé

Sanación y transformación llegarán a tu vida. Puedes superar viejas dolencias físicas o emocionales, pero exige disciplina en tu estilo de vida. Una nueva rutina de salud o alimentación dará grandes frutos.

Embed - Babalú Ayé - El Dios de la Enfermedad y la Curación - Mitología Yoruba

Libra – Oshosi

Tendrás que enfocarte en tus metas. Es un buen momento para estudios, exámenes, viajes o trámites legales. La claridad mental será tu mejor herramienta, no dejes que otros decidan por ti.

Escorpio – Oyá

La señora de los vientos y del cementerio trae cambios radicales. Algo debe morir para que algo nuevo nazca. No temas soltar, porque lo que se va libera tu poder. Atiende tus sueños: traen mensajes.

Sagitario – Orunmila

El sabio y adivino te concede claridad para poder afrontar los problemas del día a día. Etapa ideal para recibir consejos, consultar guías espirituales y planificar a largo plazo. Escucha a los mayores, tienen una enseñanza clave para ti.

Capricornio – Obatalá

El padre de todos los Orishas derrama paz y sabiduría en tu vida. Es tiempo de actuar con calma y justicia. Si alguien busca enfrentarte, tu serenidad será tu victoria. Mantén orden en lo material y lo espiritual.

Embed - CARACTERÍSTICAS mas importantes de los HIJOS de OBATALA

Acuario – Orisha Oko

Fertilidad, trabajo y cosecha. El esfuerzo que hiciste empieza a dar frutos. Momento para concretar proyectos laborales o personales. Si sientes estancamiento, conecta con la tierra o una planta para renovar energía.

Piscis – Olokun

El misterio del océano profundo despierta en ti. Intuición al máximo, sueños reveladores y sensibilidad intensa. Cuidado con las falsas ilusiones: tendrás que mantener los pies en la tierra para no perder claridad.