¿Cómo lavar correctamente las bikinis para que no queden con feo olor?

Las bikinis se lavan con agua fría, y no con agua caliente. El calor puede desgastar las fibras, especialmente las de licra. No está de más aclarar o recordar que las bikinis no se planchan.

En caso de no tener jabón neutro, puedes usar detergente suave o champú para niños. Evita los jabones de lavadoras o lavarropas, ya que pueden ser muy agresivos.

Opta siempre por lavar las bikinis a mano, en lugar de usar el lavarropas. En caso de no tener tiempo, o de no poder lavarla a mano, puedes elegir el ciclo delicado del lavarropas. Si lavas la bikini a máquina, puedes ponerla en una bolsa de tela para evitar que los cierres se enganchen.

Si lavas la bikini en el lavarropas, te aconsejamos no usar suavizante, ya que puede deteriorar la tela del traje de baño.

En cuanto al momento de secado, te aconsejamos poner las bikinis a la sombra, ya que si las dejas al sol se pueden secar o perder el color.

Por último, si la bikini tiene mucha arena o barro, te aconsejamos usar agua fría y jabón neutro. Remueve la arena con mucho cuidado para no dañar la tela del traje de baño.