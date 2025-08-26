Cómo humedecer tu planta de potus y mantenerla hermosa todo el año: con un par de ingredientes

El potus es una planta de fácil cuidado que se adapta bastante bien a cualquier clima y ambiente. Matar una planta de potus es prácticamente imposible, cuando una hoja cae o se marchita, una nueva hoja está creciendo en alguna parte.
La planta de potus es originaria del Sudeste Asiático, específicamente de Nueva Guinea, Malasia e Indonesia. Esta planta de hogar puede medir hasta 20 metros de largo, si no se poda o cortan las ramas crece sin límites.
Existen algunos ingredientes naturales de origen vegetal, que seguro tienes en la cocina y pueden ser utilizados para humedecer las hojas y tierra de tus plantas de interior.
Otros ingredientes nunca deberían ser usados en el mundo de la jardinería. Por ejemplo, aquellos de origen animal como restos de carnes, algunos cítricos y alimentos invasivos que pueden alterar la acidez del suelo y dañar las raíces.
Los mejores ingredientes para la tierra de las plantas son los abonos naturales, como el estiércol de animales, el humus de lombriz y algún té natural, o cáscaras de frutas.
Para rociar las hojas de las plantas del hogar, los tallos y el sustrato, puedes preparar una mezcla de agua con vinagre, canela, café y alimentos ricos en minerales y nutrientes. Solo debes preparar la solución, dejarla reposar y rociar las hojas de las plantas cada 15 días.
La planta de potus disfruta mucho de los ambientes húmedos y cálidos. Si bien no le gusta la tierra encharcada o muy mojada, sus hojas deben estar siempre limpias y húmedas.