Jardinería en casa

Cómo humedecer tu planta de potus y mantenerla hermosa todo el año: con un par de ingredientes

La planta de potus adora las hojas mojadas y la humedad en el ambiente. Te cuento qué ingredientes son buenos y nutritivos para rociar esta especie

Isabella Brosio
Puedes mezclar algunos ingredientes con agua y rociar las plantas del hogar. 

El potus o poto es una planta de interior de maceta que se cultiva en el hogar y se reproduce por medio de esquejes y hojas. Esta especie es perfecta para decorar los ambientes de casa, comercios, mercados y restaurantes.

El potus es una planta de fácil cuidado que se adapta bastante bien a cualquier clima y ambiente. Matar una planta de potus es prácticamente imposible, cuando una hoja cae o se marchita, una nueva hoja está creciendo en alguna parte.

Existen diferentes variedades de potus. Cada planta tiene dibujos diversos en sus hojas, formas y colores propios.

La planta de potus es originaria del Sudeste Asiático, específicamente de Nueva Guinea, Malasia e Indonesia. Esta planta de hogar puede medir hasta 20 metros de largo, si no se poda o cortan las ramas crece sin límites.

Qué ingredientes naturales puedo usar para rociar mis plantas de potus

Existen algunos ingredientes naturales de origen vegetal, que seguro tienes en la cocina y pueden ser utilizados para humedecer las hojas y tierra de tus plantas de interior.

Otros ingredientes nunca deberían ser usados en el mundo de la jardinería. Por ejemplo, aquellos de origen animal como restos de carnes, algunos cítricos y alimentos invasivos que pueden alterar la acidez del suelo y dañar las raíces.

Los mejores ingredientes para la tierra de las plantas son los abonos naturales, como el estiércol de animales, el humus de lombriz y algún té natural, o cáscaras de frutas.

Son ingredientes cargados de nutrientes y beneficios para las plantas.&nbsp;

Para rociar las hojas de las plantas del hogar, los tallos y el sustrato, puedes preparar una mezcla de agua con vinagre, canela, café y alimentos ricos en minerales y nutrientes. Solo debes preparar la solución, dejarla reposar y rociar las hojas de las plantas cada 15 días.

La planta de potus disfruta mucho de los ambientes húmedos y cálidos. Si bien no le gusta la tierra encharcada o muy mojada, sus hojas deben estar siempre limpias y húmedas.

5 consejos para estimular el crecimiento de tu planta de potus en el hogar

Es una planta hermosa, nombre y llena de vida, perfecta para el hogar.&nbsp;

  1. Abona la planta de potus una vez al año, con un compost de lombrices natural y nutritivo.
  2. Realiza una poda de las raíces y esquejes para eliminar las hojas muertas y las ramificaciones podridas de la planta.
  3. Deja que el suelo de la planta se seque entre riegos para que no se junte agua en el centro. Revisa el drenaje de la maceta y destápalo cada cierto tiempo.
  4. Coloca la planta de potus en un rincón del hogar iluminado pero sin sol directo.
  5. Reproduce tu planta de potus utilizando un frasco con agua y un esqueje de la planta madre. Hay que esperar unos 2 meses antes de pasar la planta a tierra.

