Cómo humedecer tu planta de potus y mantenerla hermosa todo el año: con un par de ingredientes

Qué ingredientes naturales puedo usar para rociar mis plantas de potus

Existen algunos ingredientes naturales de origen vegetal, que seguro tienes en la cocina y pueden ser utilizados para humedecer las hojas y tierra de tus plantas de interior.

Otros ingredientes nunca deberían ser usados en el mundo de la jardinería. Por ejemplo, aquellos de origen animal como restos de carnes, algunos cítricos y alimentos invasivos que pueden alterar la acidez del suelo y dañar las raíces.

Los mejores ingredientes para la tierra de las plantas son los abonos naturales, como el estiércol de animales, el humus de lombriz y algún té natural, o cáscaras de frutas.

ingredientes para regar plantas Son ingredientes cargados de nutrientes y beneficios para las plantas.

Para rociar las hojas de las plantas del hogar, los tallos y el sustrato, puedes preparar una mezcla de agua con vinagre, canela, café y alimentos ricos en minerales y nutrientes. Solo debes preparar la solución, dejarla reposar y rociar las hojas de las plantas cada 15 días.

La planta de potus disfruta mucho de los ambientes húmedos y cálidos. Si bien no le gusta la tierra encharcada o muy mojada, sus hojas deben estar siempre limpias y húmedas.

hojas de potus Es una planta hermosa, nombre y llena de vida, perfecta para el hogar.