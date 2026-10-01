¿Cómo hay que pintar las paredes de una habitación para que se vea más grande?

La clave para pintar una pared y lograr el efecto deseado no solo está en el color que usamos, sino también en la distribución que elegimos para pintar cada pared. Por ejemplo, no es lo mismo pintarlas todas del mismo color, incluido el techo, que pintar la pared principal de un tono distinto.

El color de la pintura y la distribución achican o agrandan las habitaciones.

El color es importante para ampliar una habitación . Lo ideal es pintar cada pared de un tono claro y luminoso como blanco, beige, colores pastel o algunos colores fríos como el azul claro, que hace que las paredes parezcan retroceder y generan un efecto de profundidad.

. Lo ideal es pintar cada de un tono claro y luminoso como blanco, beige, colores pastel o algunos colores fríos como el azul claro, que hace que las paredes parezcan retroceder y generan un efecto de profundidad. Si pintamos la pared del fondo o la principal con un tono más fuerte que el resto, se crea un punto focal que aumenta la sensación de espacio y fondo. Si el color es demasiado oscuro, se ve más corta.

del fondo o la principal con un tono más fuerte que el resto, se crea un punto focal que aumenta la sensación de espacio y fondo. Si el color es demasiado oscuro, se ve más corta. Pintar el techo del mismo color que la pared de fondo ayuda a ganar profundidad. Pintar el techo de un blanco brillante diferente a las paredes de la habitación genera mayor altura en el espacio.

de fondo ayuda a ganar profundidad. Pintar el techo de un blanco brillante diferente a las paredes de la genera mayor altura en el espacio. Realizar algunas rayas verticales en el techo puede generar un efecto de altura o jugar con las líneas horizontales en una pared puede servir para ensancharla.

Consejos de pintura para renovar una habitación

Para pintar la pared o paredes de una habitación, siempre hay que limpiar muy bien todo y despejar el espacio. Corre los muebles, cúbrelos con plástico, coloca lonas gruesas en el piso y usa cinta para zócalos.

Evita manchas de pintura en todo el piso o los muebles.

Antes de colocar la pintura, hay que tapar imperfecciones, rellenar huecos y lijar. También es importante elegir bien la pintura, que puede ser látex para las habitaciones o pinturas antihumedad para la cocina y el baño.