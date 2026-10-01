Cuando queremos renovar o remodelar una habitación y el primer paso para hacerlo es elegir la pintura de las paredes, hay que prestar mucha atención a cómo pintamos cada una, con qué colores y distribución. Una pared puede cambiar por completo la forma en la que percibimos el tamaño de la habitación en general.
¿Cómo hay que pintar las paredes de una habitación para que se vea más grande?
Para generar un efecto de espacio y ampliación en la habitación, se pueden seguir algunos trucos de pintura
Algunos trucos de pintura pueden ampliar los ambientes sin necesidad de tirar una pared, solo jugando un poco con los efectos visuales y el color. Te explico cómo se debería pintar una habitación para generar un efecto de amplitud y espacio en el interior.
Cómo pintar cada pared de una habitación para que se vea más grande
Los colores nos pueden engañar por efecto visual. Algunas tonalidades generan una sensación de achicamiento o encierro, otras un efecto de amplitud; algunas producen más oscuridad en la habitación y un mejor aprovechamiento de la luz que entra por la ventana.
La clave para pintar una pared y lograr el efecto deseado no solo está en el color que usamos, sino también en la distribución que elegimos para pintar cada pared. Por ejemplo, no es lo mismo pintarlas todas del mismo color, incluido el techo, que pintar la pared principal de un tono distinto.
- El color es importante para ampliar una habitación. Lo ideal es pintar cada pared de un tono claro y luminoso como blanco, beige, colores pastel o algunos colores fríos como el azul claro, que hace que las paredes parezcan retroceder y generan un efecto de profundidad.
- Si pintamos la pared del fondo o la principal con un tono más fuerte que el resto, se crea un punto focal que aumenta la sensación de espacio y fondo. Si el color es demasiado oscuro, se ve más corta.
- Pintar el techo del mismo color que la pared de fondo ayuda a ganar profundidad. Pintar el techo de un blanco brillante diferente a las paredes de la habitación genera mayor altura en el espacio.
- Realizar algunas rayas verticales en el techo puede generar un efecto de altura o jugar con las líneas horizontales en una pared puede servir para ensancharla.
Consejos de pintura para renovar una habitación
Para pintar la pared o paredes de una habitación, siempre hay que limpiar muy bien todo y despejar el espacio. Corre los muebles, cúbrelos con plástico, coloca lonas gruesas en el piso y usa cinta para zócalos.
Antes de colocar la pintura, hay que tapar imperfecciones, rellenar huecos y lijar. También es importante elegir bien la pintura, que puede ser látex para las habitaciones o pinturas antihumedad para la cocina y el baño.
En pocas palabras
- Colores claros: Pintar las paredes con tonos luminosos como blanco o beige amplía visualmente los ambientes.
- Pared principal: Un tono más fuerte en la pared del fondo crea un punto focal que aumenta la sensación de espacio.
- Trucos de pintura: Rayas verticales en techos o líneas horizontales en paredes modifican la percepción del tamaño.