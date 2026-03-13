Cómo hacer un perfume casero para transformar la habitación en un cuarto de hotel de lujo

Agrega el agua destilada lentamente. Es posible que la mezcla se torne ligeramente turbia, pero es una reacción normal de los aceites. Cierra el frasco y déjalo reposar en un lugar fresco y oscuro durante al menos 48 horas. Esto permite que el aroma se asiente y gane cuerpo.

Para finalizar, traslada el líquido a un atomizador de vidrio transparente. Introduce la rama de canela o las bayas secas para que el envase funcione como un objeto de decoración en tu mesa de luz o alguna repisa del dormitorio.

perfume para ropa

Para que el perfume sea más efectivo, pulverízalo sobre textiles como cortinas o alfombras a una distancia de 30 cm; las fibras retendrán el aroma por mucho más tiempo que el aire. En cuanto a la estética, utilizar envases de vidrio ámbar o con etiquetas minimalistas ayuda a que el perfume se integre visualmente en ambientes de estilo nórdico o rústico, elevando el diseño general de la habitación.