Cómo hacer un asado más tierno: cuándo es el mejor momento para salar la carne

Entre todos los pasos que lleva un asado, hay uno que es muy importante y nadie le presta demasiada atención.

Los que más saben presentan distintas teorías sobre cuál es el mejor momento para salar la carne, una acción que puede llegar a ser crucial para la cocción de las carnes, sobre todo los cortes que son más gruesos, como un vacío entero, por ejemplo.

Desde el diario dosanclas.com, dan a conocer cuáles son las posturas más claras a la hora de salar la carne en el asado.

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Asado: cuál es el mejor momento para salar la carne

Muchos se preguntan cuándo es el mejor momento para salar la carne en un asado: ¿antes, durante o después?

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Lo cierto es que cada momento tiene sus cualidades y todo asador debería saber qué características pueden presentar las carnes, dependiendo el momento que recibe la sal:

Las personas que deciden colocarle la sal recién al final, cuando la carne deja de tocar la parrilla , argumentan que lo hacen así porque si la colocan al principio, con la carne cruda, esta hará que se liberen ciertos jugos, haciendo que el corte quede más seca y dura.

recién al final, cuando la deja de tocar la , argumentan que lo hacen así porque si la colocan al principio, con la carne cruda, esta hará que se liberen ciertos jugos, haciendo que el corte quede más seca y dura. Otros señalan que colocarle una buena capa de sal al principio, con la carne cruda, se formará una capa de sal que hará que no salgan los jugos y la carne salga tierna. Entienden que la carne solo absorberá la cantidad de sal necesaria.

al principio, con la cruda, se formará una capa de que hará que no salgan los jugos y la salga tierna. Entienden que la solo absorberá la cantidad de necesaria. Después están los asadores que deciden salar la carne cuando esta ya supero un buen tiempo en la parrilla. Afirman que, de esa manera, la sal no absorberá el jugo de la carne y evitará que se ponga dura.