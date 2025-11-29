Cómo hacer un aromatizador casero para que tu hogar huela mejor que un hotel 5 estrellas

Por eso, crear un perfume casero exclusivo es una excelente forma de transformar el ambiente y darle a cada espacio un toque elegante, memorable y personalizado. A continuación, compartimos un truco innovador, nada típico, inspirado en mezclas de perfumería nicho. Se trata de un ambientador fresco, profundo y sofisticado, perfecto para que tu hogar huela como un auténtico cinco estrellas.

Ingredientes para tu perfume

200 ml de agua filtrada o destilada.

Dos cucharadas de alcohol de farmacia.

Cáscara fina de medio limón.

Seis gotas de aceite esencial de té verde matcha.

Una ramita de romero fresco.

Dos gotas de aceite de vainilla.

Cuatro gotas de aceite esencial de cedro atlas.

Tres gotas de aceite de bergamota.

Frasco con atomizador de vidrio.

Para comenzar tienes que calentar el agua sin que hierva, coloca la cáscara de limón y la ramita de romero. Deja reposar 10 minutos para liberar sus notas frescas y herbales, luego cuela y deja enfriar.