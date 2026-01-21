Cómo hablar con una persona con discapacidad: palabras a evitar siempre

A continuación te explicaremos qué palabras tienes que evitar cada vez que mantienes una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles es mejor reemplazarlas.

Discapacidad Se dice "persona con discapacidad" y no "discapacitado".

¿Qué palabras o expresiones hay que evitar cuando hablamos con una persona con discapacidad?

El sitio web Yo puedo, y vos? compartió algunas recomendaciones al momento de hablar con una persona con discapacidad: