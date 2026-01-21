Cada vez que debemos hablar o dirigirnos hacia una persona con discapacidad siempre surgen dudas sobre qué palabras, expresiones o términos son aceptables para mentener una conversación.
Cómo hablar con una persona con discapacidad: palabras a evitar siempre
Qué palabras usar y cuáles no cuando hablamos o nos referimos a una persona con discapacidad. Los detalles a continuación
A continuación te explicaremos qué palabras tienes que evitar cada vez que mantienes una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles es mejor reemplazarlas.
¿Qué palabras o expresiones hay que evitar cuando hablamos con una persona con discapacidad?
El sitio web Yo puedo, y vos? compartió algunas recomendaciones al momento de hablar con una persona con discapacidad:
- No digas palabras como: pobrecito, sordomudo, minusválidos, ciegos, retraso mental, retardo mental, mogólico. Esto puede ser ofensivo o condescendiente.
- No ignores a la persona que tiene una discapacidad del habla o auditiva. Busca medios alternativos para comunicarte si es necesario.
- No uses un tono condescendiente o infantil. No hables más lento, más fuerte o con diminutivos innecesarios.
- No hagas chistes ni comentarios sobre su discapacidad. Aunque parezca buena onda, a veces se rían, esto puede herir o incomodar.
- No invadas su espacio persona. Mantené el mismo respeto o distancia que empelarías en cualquier otra persona.
- No los toques o brindes ayuda sin pedirles permiso previamente. Las sillas de ruedas, bastones o perros de asistencia son extensiones del cuerpo. Un movimiento brusco o inesperado puede asustarlos.
Además, es importante explicar que se dice "persona con discapacidad", y no se aconseja emplear expresiones como personas con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales, discapacitado/a, lisiado/a, víctima, cieguito/a, sordito/a.
¿Qué es una discapacidad?
La discapacidad es una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental que, al interactuar con barreras en el entorno, impide la participación plena y en igualdad de condiciones en la sociedad.