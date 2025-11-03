Cómo fue que tres leones se convirtieron en héroes y salvaron a una niña secuestrada

Durante siete días, la pequeña fue golpeada por sus secuestradores. Pero un día, todo cambió. Los animales, alertados por el llanto de la niña, encontraron el lugar donde los hombres la tenían bajo encierro. Los persiguieron, los ahuyentaron. No solamente eso, sino que decidieron no dejarla sola.

Es así, una vez que los secuestradores se fueron, los tres leones se quedaron a cuidar a la niña por un día y medio, hasta que su familia y la Policía la encontraron.

"Se quedaron a cuidarla hasta que la encontramos. Entonces la dejaron, como si la estuvieran entregando y se alejaron", explicó hace 20 años el entonces sargento de la Policía, Wondimu Wedajo.

keones Para muchos, lo que hicieron los leones fue un milagro.

El mismo uniformado no tuvo problema en decir que muchos consideraron el rescate de los leones como un milagro: "Todos consideran que este es una especie de milagro, porque normalmente los leones atacan a las personas", manifestó.

En cambio, para los expertos hay otra posible explicación y es que, tal vez, los gemidos de la niña pudieron ser confundidos con el maullido de un cachorro de león, lo que explicaría que no se la hayan comido. Aunque eso solo explicaría el rescate. La otra parte, que la hayan cuidado y se hayan ido, apenas llegó la familia y la Policía, quedó sin una explicación y así sigue después de 20 años.