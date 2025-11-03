Cómo fue que tres leones se convirtieron en héroes y salvaron a una niña secuestrada

Dicen que los leones son animales salvajes, pero a veces, son los seres humanos los que desafían esa consigna y son los animales los que pueden ser capaces de cambiar la historia y de rescatar a una niña.
Hay historias que sorprenden y mucho y en esta, los protagonistas son tres leones, una niña de 12 años y varios hombres que la secuestraron con un fin que podría haber cambiado la vida de la pequeña para siempre y no para bien.
Cómo fue que tres leones salvaron a una niña de 12 años
Parece esta historia sacada de un cuento o de una película de Disney, pero ocurrió realmente. Fue en el año 2005, cuando un grupo de hombres secuestró a una niña para casarla a la fuerza. Sucedió en Etiopía, en el continente africano.
Durante siete días, la pequeña fue golpeada por sus secuestradores. Pero un día, todo cambió. Los animales, alertados por el llanto de la niña, encontraron el lugar donde los hombres la tenían bajo encierro. Los persiguieron, los ahuyentaron. No solamente eso, sino que decidieron no dejarla sola.
Es así, una vez que los secuestradores se fueron, los tres leones se quedaron a cuidar a la niña por un día y medio, hasta que su familia y la Policía la encontraron.
"Se quedaron a cuidarla hasta que la encontramos. Entonces la dejaron, como si la estuvieran entregando y se alejaron", explicó hace 20 años el entonces sargento de la Policía, Wondimu Wedajo.
El mismo uniformado no tuvo problema en decir que muchos consideraron el rescate de los leones como un milagro: "Todos consideran que este es una especie de milagro, porque normalmente los leones atacan a las personas", manifestó.
En cambio, para los expertos hay otra posible explicación y es que, tal vez, los gemidos de la niña pudieron ser confundidos con el maullido de un cachorro de león, lo que explicaría que no se la hayan comido. Aunque eso solo explicaría el rescate. La otra parte, que la hayan cuidado y se hayan ido, apenas llegó la familia y la Policía, quedó sin una explicación y así sigue después de 20 años.