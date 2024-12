Es por ello que a continuación te enseñaremos algunos trucos o tips, compartidos por la ciencia, para que puedas evitar el desperdicio de comida durante las fiestas de fin de año.

¿Cómo evitar el desperdicio de comida en Navidad, según la ciencia?

En primer lugar, la ciencia recomienda no comprar muchos productos o alimentos de golpe (por ejemplo, no debes ir al supermercado el mismo 24 a la tarde), y no dejarse llevar por la época adquiriendo alimentos que en realidad no nos apetecen.