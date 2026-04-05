Cómo enseñarle a tu perro a sentarse solo en pocos días: truco de adiestramiento canino

La técnica más efectiva recomendada por expertos en adiestramiento canino es el luring o guiado con comida. Para lograr resultados en pocos días, sigue estos pasos:

Motivación al máximo: utiliza premios de alto valor (trocitos de pollo o queso) que tu perro no reciba habitualmente.

utiliza premios de alto valor (trocitos de pollo o queso) que tu no reciba habitualmente. La técnica del imán: coloca el premio en la punta de la nariz de tu perro. Mueve tu mano lentamente hacia arriba y hacia atrás, pasando por encima de su cabeza. De forma natural, el perro levantará el hocico y bajará su parte trasera para no perder de vista el premio.

coloca el premio en la punta de la nariz de tu perro. Mueve tu mano lentamente hacia arriba y hacia atrás, pasando por encima de su cabeza. De forma natural, el perro levantará el hocico y bajará su parte trasera para no perder de vista el premio. Captura la acción: en el instante preciso en que sus patas traseras toquen el suelo, entrégale el premio y prémialo verbalmente.

adiestramiento, perro.jpg

El adiestramiento requiere constancia. Realiza sesiones cortas de 5 a 10 minutos, tres veces al día. Si mantienes la calma y utilizas el refuerzo positivo, verás cómo en menos de una semana tu mejor amigo se sentará con facilidad.

El error que muchos dueños cometen

Para que tu mascota aprenda en tiempo récord, evita forzar físicamente al animal. Empujar su cadera hacia abajo puede generar rechazo y miedo, ralentizando el proceso de aprendizaje. Asimismo, no repitas la palabra "sienta" mil veces.

Sucede que el perro debe escuchar el comando una vez que esté realizando la acción correctamente para que pueda asociar el sonido con el movimiento.