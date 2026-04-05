Cómo enseñarle a tu perro a sentarse solo en pocos días: truco de adiestramiento canino

Tener un perro educado es el sueño de todo dueño, pero muchos se rinden, incluso sin intetarlo, antes de empezar al creer que el adiestramiento es un proceso largo y complejo que debe ser realizado únicamente por especialistas en la materia.
Sin embargo, enseñar a tu mascota la orden de "sentarse" no solo es la base de una convivencia armoniosa, sino que es un truco que puede dominarse en apenas días con la técnica correcta.
El truco de adiestramiento con el que puedes enseñar a tu perro a sentarse
El comando de "sit" o "sentado" es mucho más que un simple truco de exhibición. Para un perro, sentarse significa calma y control de impulsos. Es la herramienta principal para evitar que tu mascota salte sobre las visitas, se escape o se distraiga durante el paseo.
La técnica más efectiva recomendada por expertos en adiestramiento canino es el luring o guiado con comida. Para lograr resultados en pocos días, sigue estos pasos:
- Motivación al máximo: utiliza premios de alto valor (trocitos de pollo o queso) que tu perro no reciba habitualmente.
- La técnica del imán: coloca el premio en la punta de la nariz de tu perro. Mueve tu mano lentamente hacia arriba y hacia atrás, pasando por encima de su cabeza. De forma natural, el perro levantará el hocico y bajará su parte trasera para no perder de vista el premio.
- Captura la acción: en el instante preciso en que sus patas traseras toquen el suelo, entrégale el premio y prémialo verbalmente.
El adiestramiento requiere constancia. Realiza sesiones cortas de 5 a 10 minutos, tres veces al día. Si mantienes la calma y utilizas el refuerzo positivo, verás cómo en menos de una semana tu mejor amigo se sentará con facilidad.
El error que muchos dueños cometen
Para que tu mascota aprenda en tiempo récord, evita forzar físicamente al animal. Empujar su cadera hacia abajo puede generar rechazo y miedo, ralentizando el proceso de aprendizaje. Asimismo, no repitas la palabra "sienta" mil veces.
Sucede que el perro debe escuchar el comando una vez que esté realizando la acción correctamente para que pueda asociar el sonido con el movimiento.