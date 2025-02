Cómo eliminar las manchas de la plancha en dos minutos y usando un poco de sal

Hay electrodomésticos que son indispensables en el hogar, y uno de los que muchas veces pasa inadvertido, pero cumple una tarea esencial, es la plancha. Si la presencia de este elemento en nuestra casa probablemente salgamos con nuestras prendas llenas de arrugas y dando una imagen sumamente desprolija en el trabajo y otras áreas.

No solo se trata un electrodoméstico el cual no le damos la mayor importancia que deberíamos darle, sino que también se trata de un elemento al cual no le damos la limpieza que realmente necesita para que su tarea no se vea afectada. Es muy normal que poco a poco comiencen a aparecer manchas de color marrón en la parte de metal, que se encarga estrictamente de quitar las arrugas de nuestras prendas.

sal feng shui.png

Para nuestra suerte existe un truco casero muy sencillo de llevar a cabo que nos ayudará a quitar por completo este tipo de manchas en nuestra plancha, y de esta manera recuperar su estado por completo. Para poder llevar a cabo esta propuesta alternativa y sumamente efectiva, tan solo necesitaremos de algunas cucharadas de sal.

Procura armar una buena base de sal en el sitio donde planches, luego conecta la plancha y cuando tome buena temperatura, colócala por encima de la sal durante al menos 3 minutos. Es importante que vayas moviéndolo como si estuvieses planchando una remera, para que los restos que quedan en la parte metálica vayan desprendiéndose. En cuestión de minutos y como arte de magia quedará como nueva.