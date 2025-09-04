Cómo darle brillo a las baldosas antiguas con este jabón hecho en casa

Baldosas antiguas Las baldosas antiguas deben limpiarse con vinagre.

Una vez que hayas quitado el polvo y la tierra de las baldosas, deberás hacer una mezcla de vinagre blanco y agua. La medida o proporción correcta es 4 litros de agua y 1/4 de taza de vinagre blanco.

Aplica la mezcla de vinagre y agua en el piso y deja actuar entre unos 5 a 10 minutos. Pasado ese tiempo, comienza a fregar con un cepillo de cerdas blancas. De a poco comenzarás a notar que las baldosas van recuperando su brillo.

El vinagre es un gran aliado para la limpieza, ya que sirve para quitar la suciedad y la grasa pegada. Después de fregar con la mezcla anterior, enjuaga con agua tibia y usando una mopa o trapo de piso limpio.

Baldosas antiguas (2) La mezcla de vinagre y agua es ideal para limpiar las baldosas antiguas.

Otro truco que también funciona al momento de limpiar las baldosas antiguas es mezclar detergente y gel de baño, también conocido como gel de ducha. Solo tienes que mezclar estos ingredientes en partes iguales e incorporarlos en un balde con 4 litros de agua. Recuerda finalizar la limpieza con un trapo de piso o mopa limpia y seca para que el piso quede impecable.

No te aconsejamos realizar "mezclas raras" con productos de limpieza como lavandina, cloro o quita grasas, ya que en algunos casos estas combinaciones pueden dañar el color y la apariencia de las baldosas.