Cómo darle brillo a las baldosas antiguas con este jabón hecho en casa

Si tienes baldosas antiguas en casa, sabrás del valor que tienen y de que además en muchos casos los diseños de estas piezas ya no se consiguen o se fabrican.
Si tienes baldosas antiguas en casa, sabrás del valor que tienen y de que además en muchos casos los diseños de estas piezas ya no se consiguen o se fabrican.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a crear una jabón casero para que puedas limpiar y dejar impecables tus baldosas antiguas.
Lo primero que debes saber es que las baldosas (y cualquier tipo de piso en realidad) debe mantenerse limpio a diario. No es necesario baldear, pero si barrer. La suciedad acumulada es lo que provoca que las baldosas pierdan brillo.
Una vez que hayas quitado el polvo y la tierra de las baldosas, deberás hacer una mezcla de vinagre blanco y agua. La medida o proporción correcta es 4 litros de agua y 1/4 de taza de vinagre blanco.
Aplica la mezcla de vinagre y agua en el piso y deja actuar entre unos 5 a 10 minutos. Pasado ese tiempo, comienza a fregar con un cepillo de cerdas blancas. De a poco comenzarás a notar que las baldosas van recuperando su brillo.
El vinagre es un gran aliado para la limpieza, ya que sirve para quitar la suciedad y la grasa pegada. Después de fregar con la mezcla anterior, enjuaga con agua tibia y usando una mopa o trapo de piso limpio.
Otro truco que también funciona al momento de limpiar las baldosas antiguas es mezclar detergente y gel de baño, también conocido como gel de ducha. Solo tienes que mezclar estos ingredientes en partes iguales e incorporarlos en un balde con 4 litros de agua. Recuerda finalizar la limpieza con un trapo de piso o mopa limpia y seca para que el piso quede impecable.
No te aconsejamos realizar "mezclas raras" con productos de limpieza como lavandina, cloro o quita grasas, ya que en algunos casos estas combinaciones pueden dañar el color y la apariencia de las baldosas.