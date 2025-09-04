Inicio Sociedad Baldosas
Trucos de limpieza

Cómo darle brillo a las baldosas antiguas con este jabón hecho en casa

Si tienes en tu casa baldosas antiguas, a continuación te enseñamos a limpiarlas para dejarlas impecables y brillantes

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Sigue este paso a paso y aprendé a dejar las baldosas de tu casa impecables

Sigue este paso a paso y aprendé a dejar las baldosas de tu casa impecables

Si tienes baldosas antiguas en casa, sabrás del valor que tienen y de que además en muchos casos los diseños de estas piezas ya no se consiguen o se fabrican.

Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a crear una jabón casero para que puedas limpiar y dejar impecables tus baldosas antiguas.

¿Cómo limpiar las baldosas antiguas?

Lo primero que debes saber es que las baldosas (y cualquier tipo de piso en realidad) debe mantenerse limpio a diario. No es necesario baldear, pero si barrer. La suciedad acumulada es lo que provoca que las baldosas pierdan brillo.

Baldosas antiguas
Las baldosas antiguas deben limpiarse con vinagre.

Las baldosas antiguas deben limpiarse con vinagre.

Una vez que hayas quitado el polvo y la tierra de las baldosas, deberás hacer una mezcla de vinagre blanco y agua. La medida o proporción correcta es 4 litros de agua y 1/4 de taza de vinagre blanco.

Aplica la mezcla de vinagre y agua en el piso y deja actuar entre unos 5 a 10 minutos. Pasado ese tiempo, comienza a fregar con un cepillo de cerdas blancas. De a poco comenzarás a notar que las baldosas van recuperando su brillo.

El vinagre es un gran aliado para la limpieza, ya que sirve para quitar la suciedad y la grasa pegada. Después de fregar con la mezcla anterior, enjuaga con agua tibia y usando una mopa o trapo de piso limpio.

Baldosas antiguas (2)
La mezcla de vinagre y agua es ideal para limpiar las baldosas antiguas.

La mezcla de vinagre y agua es ideal para limpiar las baldosas antiguas.

Otro truco que también funciona al momento de limpiar las baldosas antiguas es mezclar detergente y gel de baño, también conocido como gel de ducha. Solo tienes que mezclar estos ingredientes en partes iguales e incorporarlos en un balde con 4 litros de agua. Recuerda finalizar la limpieza con un trapo de piso o mopa limpia y seca para que el piso quede impecable.

No te aconsejamos realizar "mezclas raras" con productos de limpieza como lavandina, cloro o quita grasas, ya que en algunos casos estas combinaciones pueden dañar el color y la apariencia de las baldosas.

Temas relacionados:

Te puede interesar