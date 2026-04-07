Cómo curar el mate de madera con manteca para que no se quiebre y se evite un sabor amargo

El mate es argentino como el dulce de leche, Maradona, Messi y el tango. Al igual que estos emblemas es amado y adoptado en muchas partes del mundo. Sin embargo, puntualmente vamos a hablar sobre cómo curar uno con manteca debido a que esta bebida se prepara infusionando hojas secas de yerba mate en agua caliente.
La yerba mate proviene de la planta Ilex paraguariensis y contiene cafeína, teobromina y otros compuestos. Todo esto hace una bebida herbal que se puede tomar fría o caliente. Y se toma en un recipiente hueco con forma de vaso y una bombilla con un tubo metálico con filtro en un extremo ¿pero qué pasa si el recipiente es de madera o calabaza?
En ese caso, sí o sí hay que realizar el proceso de curado aunque no como el de vidrio, cerámica o el metal. Para ello la manteca es un ingrediente fundamental para buscar la suavidad que desees darle e imprescindible al sellar el sabor de este recipiente.
Cómo curar el mate de madera con manteca
Muchos creerán que la curación del mate es un proceso que se puede pasar por alto, pero en realidad no. Es un proceso que debes hacerlo si lo que quieres es garantizar la durabilidad del objeto y mejorar la calidad del sabor sin que te de acidez.
Cuando un mate ha sido adecuadamente curado, se crea una capa protectora que sella los poros del material, evitando la absorción de sabores no deseados y contribuyendo a la pureza del sabor de la yerba mate. Además, promueve la higiene del recipiente.
Así que si tienes una colección de mates y te falta el de madera o calabaza y tienes manteca en casa, sigue los siguientes pasos:
- Chequea que tu mate esté limpio y en condiciones. No tenés que mojarlo.
- Unta el interior con un medio graso, en este caso manteca y dejar reposar por 24 horas.
- Luego llena toda su capacidad con yerba húmeda ya utilizada de otra vez que hayas tomado.
- Poné agua hirviendo.
- Dejar reposar nuevamente entre 12 a 24 horas, pues el tiempo varía según la capacidad el mate. Si el mate es más grande, necesita más tiempo de reposo.
- Repetir el mismo proceso entre 2 y 3 veces más.