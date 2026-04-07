Cómo curar el mate de madera con manteca para que no se quiebre y se evite un sabor amargo

La yerba mate proviene de la planta Ilex paraguariensis y contiene cafeína, teobromina y otros compuestos. Todo esto hace una bebida herbal que se puede tomar fría o caliente. Y se toma en un recipiente hueco con forma de vaso y una bombilla con un tubo metálico con filtro en un extremo ¿pero qué pasa si el recipiente es de madera o calabaza?

mate La capa protectora que genera la manteca al curar el mate de madera, impide la acumulación de residuos y la proliferación de hongos.

En ese caso, sí o sí hay que realizar el proceso de curado aunque no como el de vidrio, cerámica o el metal. Para ello la manteca es un ingrediente fundamental para buscar la suavidad que desees darle e imprescindible al sellar el sabor de este recipiente.