Cómo cumplir tus propósitos en la vida según experto de Harvard: "La razón por la que fracasan es porque..."

Según The Atlantic, Arthur C. Brooks, es profesor en la Escuela Kennedy de Harvard y en la Escuela de Negocios de Harvard. Además, es presentador del podcast "Cómo construir una vida feliz", y ha escrito 13 libros, entre ellos el best seller número uno del New York Times "From Strength to Strength".

El profesor y experto de la felicidad, aborda cómo en muchas ocasiones los propósitos quedan solo en palabras y descubre el origen de este fracaso tan universal. Para eso, tiene en cuenta avalados estudios sociales y de psicología, haciendo referencia por ejemplo al informe del Pew Research Center.