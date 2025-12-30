Cómo coser unos shorts de verano en casa, con pocos materiales y sin moldes

Con un truco DIY de costura en casa, puedes confeccionar unos shorts de tela sencillos y cómodos sin necesidad de elaborar moldes de tela. Toma nota y presta atención.

shorts de verano Existen shorts de tela de lino, de jean, de algodón y de telas elegantes para salir.

Paso a paso: cómo coser unos shorts de verano sin moldes

Para realizar este truco DIY de costura en casa, lo mejor es elegir una tela fresca, liviana, sin mucho nailon para que no transpire y un tejido que no se arrugue mucho. A continuación te dejo el video de este DIY de verano para que puedas seguir mejor el paso a paso.