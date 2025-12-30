Cómo coser unos shorts de verano en casa, con pocos materiales y sin moldes

El short de tela es una prenda cómoda de verano que puede utilizarse en múltiples situaciones, eventos y espacios, dependiendo la tela y combinación con otras prendas.
Con un truco DIY de costura en casa, puedes confeccionar unos shorts de tela sencillos y cómodos sin necesidad de elaborar moldes de tela. Toma nota y presta atención.
Paso a paso: cómo coser unos shorts de verano sin moldes
Para realizar este truco DIY de costura en casa, lo mejor es elegir una tela fresca, liviana, sin mucho nailon para que no transpire y un tejido que no se arrugue mucho. A continuación te dejo el video de este DIY de verano para que puedas seguir mejor el paso a paso.
- Una vez que tengas la tela para el proyecto DIY, dóblala por la mitad y toma las medidas, tal como se ve en el tutorial. Marca la tela.
- Corta la tela y asienta los dobladillos con ayuda de la plancha.
- Realiza una costura recta para unir todas las partes y un surfilado para que no se deshilachen.
- Coloca el elástico en la cintura de los shorts y el lazo decorativo para atarlos.
6 consejos importantes para realizar cualquier DIY de costura en casa
- Lo primero y principal para coser en casa es tener un costurero bien preparado, ordenado y completo. Nunca deben faltar unas buenas tijeras de costura, hilos de varios colores, agujas con diferentes medidas, alfileres, papel para molde, lápiz y regla.
- Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el truco antes de hacer la costura real.
- Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua, lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.
- Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso, hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.
- Uno de los pasos más importantes para todo DIY o truco de costura en casa, es elegir correctamente la tela. No todas las telas tiene la mista caída, textura y forma. Utiliza telas acordes a cada proyecto y consulta en la tienda de telas al momento de comprarlas.
- Finalmente, recuerda lo importante que es practicar las costuras aparte antes de coser el DIY o las piezas del proyecto. Este paso te ahorrará tiempo y evitará que tengas que descoser puntadas fallidas.