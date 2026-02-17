Inicio Sociedad Discapacidad
Discapacidad

Cómo cobrar la asignación de tu hijo con discapacidad: paso a paso y documentación

Paso a paso y documentación a presentar para cobrar la Asignación Universal por Hijo con discapacidad

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso y documentación a presentar para cobrar AUH por discapacidad

Paso a paso y documentación a presentar para cobrar AUH por discapacidad

Además de que brinda muchos beneficios de salud, educación, transporte, etc. el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que posibilita el acceso a asignaciones familiares, como la ayuda escolar por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad.

Este documento también contempla exenciones impositivas, que pueden incluir determinadas tasas municipales, patentes o peajes, según la jurisdicción.

Para poder acceder a este beneficio, es importante tramitar una autorización, la cual permite el cobro de las Asignaciones por Hijo con Discapacidad. Se trata de un trámite previo que te permite acceder al cobro de la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad.

ANSES, AUH
Para recibir la Asignaci&oacute;n Universal por Hijo es importante que&nbsp;tus datos personales y tus v&iacute;nculos familiares est&eacute;n registrados y actualizados en ANSES.

Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que tus datos personales y tus vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES.

¿Qué documentación hay que presentar para tramitar la autorización?

En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario:

  • Certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).
Anses discapacidad
Si recib&iacute;s la Asignaci&oacute;n Familiar por Hijo y dej&aacute;s de tener ingresos formales, vas a empezar a cobrar de forma autom&aacute;tica la Asignaci&oacute;n Universal por Hijo.

Si recibís la Asignación Familiar por Hijo y dejás de tener ingresos formales, vas a empezar a cobrar de forma automática la Asignación Universal por Hijo.

Paso a paso para tramitar la autorización:

  • Acreditá tus datos personales

Ingresá a mi ANSES y controlá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Si no es así, consultá cómo acreditar tus datos personales y familiares para saber que pedimos en cada caso.

  • Completá el formulario

Completá el formulario Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71) siguiendo las indicaciones que se encuentran en el apartado Documentación.

  • Ingresá en Atención Virtual

Podés realizar este trámite a través del canal virtual de ANSES.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar