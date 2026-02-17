Cómo cobrar la asignación de tu hijo con discapacidad: paso a paso y documentación

ANSES, AUH Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que tus datos personales y tus vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES.

¿Qué documentación hay que presentar para tramitar la autorización?

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71): En el rubro 1, completá los datos del titular. En el rubro 2, los de la persona con discapacidad. En el rubro 3, los del representante, si corresponde. Firmas: deberás tener en cuenta que las firmas deberás completarlas en la oficina de ANSES.



En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario:

Certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).

Anses discapacidad Si recibís la Asignación Familiar por Hijo y dejás de tener ingresos formales, vas a empezar a cobrar de forma automática la Asignación Universal por Hijo.

Paso a paso para tramitar la autorización:

Acreditá tus datos personales

Ingresá a mi ANSES y controlá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Si no es así, consultá cómo acreditar tus datos personales y familiares para saber que pedimos en cada caso.

Completá el formulario

Completá el formulario Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71) siguiendo las indicaciones que se encuentran en el apartado Documentación.

Ingresá en Atención Virtual

Podés realizar este trámite a través del canal virtual de ANSES.