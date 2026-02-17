Cómo cobrar la asignación de tu hijo con discapacidad: paso a paso y documentación

Además de que brinda muchos beneficios de salud, educación, transporte, etc. el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que posibilita el acceso a asignaciones familiares, como la ayuda escolar por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad.
Paso a paso y documentación a presentar para cobrar la Asignación Universal por Hijo con discapacidad
Este documento también contempla exenciones impositivas, que pueden incluir determinadas tasas municipales, patentes o peajes, según la jurisdicción.
Para poder acceder a este beneficio, es importante tramitar una autorización, la cual permite el cobro de las Asignaciones por Hijo con Discapacidad. Se trata de un trámite previo que te permite acceder al cobro de la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad.
¿Qué documentación hay que presentar para tramitar la autorización?
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
- Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71):
- En el rubro 1, completá los datos del titular.
- En el rubro 2, los de la persona con discapacidad.
- En el rubro 3, los del representante, si corresponde.
- Firmas: deberás tener en cuenta que las firmas deberás completarlas en la oficina de ANSES.
En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario:
- Certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).
Paso a paso para tramitar la autorización:
- Acreditá tus datos personales
Ingresá a mi ANSES y controlá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Si no es así, consultá cómo acreditar tus datos personales y familiares para saber que pedimos en cada caso.
- Completá el formulario
Completá el formulario Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71) siguiendo las indicaciones que se encuentran en el apartado Documentación.
- Ingresá en Atención Virtual
Podés realizar este trámite a través del canal virtual de ANSES.