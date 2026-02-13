Vendimia 2026: cómo retirar entradas para personas con discapacidad

Certificado Único de Discapacidad.jpg Las personas con discapacidad que quieren asistir a la Fiesta de la Vendimia deben contar con un CUD vigente.

¿Cómo retirar las entradas para la Fiesta de la Vendimia?

Quienes alcanzaron a completar el formulario y reservar las entradas para el sector torrontés, deberán seguir el siguiente paso a paso para poder retirarlas.

Es importante aclarar que deberán recibir la confirmación de la reserva por correo electrónico, y luego podrán retirarlas entre los días lunes 23 y viernes 27 de febrero, de 10 a 15h, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza. Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales. Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

De esta manera, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad reafirman su compromiso con la inclusión y el acceso igualitario a las expresiones culturales, promoviendo la participación plena de las personas con discapacidad en una de las celebraciones más representativas de la identidad mendocina.