ANSES confirmó el aumento en un importante bono de AUH

ANSES se encuentra pagando los haberes correspondientes a enero de prácticamente todas las prestaciones sociales que rige, siguiendo el calendario de pago estipulado. De igual manera, ya empieza a adelantar la información para el mes de febrero, y una de las novedades más importantes llega de la mano de un aumento a uno de los bonos que reciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo.
Si bien el bono más conocido que cobran los titulares de AUH es la Tarjeta Alimentar, ANSES cuenta con otra lista de refuerzos que pueden cobrar los beneficiarios, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Tras la confirmación del aumento para febrero, el organismo nacional anunció el nuevo monto que pagará por el Complemento Leche, que rozará los 50 mil pesos.
ANSES adelantó las fechas de pago para AUH
ANSES tiene confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados. Los beneficiarios de las distintas asignaciones deberán esperar antes de que inicie el mes, a pesar de que el organismo adelantó las fechas que manejarán la acreditación de haberes.
Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.
Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.
ANSES: qué es Complemento Leche
ANSES cuenta con una importante lista de distintos bonos extra para cada uno de los beneficiarios sociales que tiene, entre ellos, jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF. Para poder recibir cualquiera de las ayudas económicas, se debe cumplir con una serie importante de requisitos, lo cual lo vuelve excluyente.
ANSES cuenta con un bono extra que es para solo los beneficiarios de AUH y AUE, conocido como Complemento Leche. Este forma parte del plan 1000 días, el cual busca generar un apoyo alimentario destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad).
Para verificar el pago de ANSES sobre este bono extra, hay que cumplir con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Consultar en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones" para verificar el monto y la fecha de cobro.
ANSES definió el monto del Complemento leche para febrero
El INDEC informó el nuevo porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, y a partir de ello, ANSES conoció el aumento que otorgará a jubilados, pensionados y asignaciones sociales en febrero. Se trata de un valor que continúa con la racha de incrementos en alza.
Se trata de un aumento del 2.8%, e impactará en las mensualidades de los beneficiarios de ANSES y en ciertos bonos, como el Complemento leche para los titulares de AUH.
A partir del mes de febrero, lo que cobrarán los titulares de ANSES por el bono del Complemento leche será $48.691.