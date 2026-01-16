ANSES confirmó el aumento en un importante bono de AUH

Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.

Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.

ANSES: qué es Complemento Leche

ANSES cuenta con una importante lista de distintos bonos extra para cada uno de los beneficiarios sociales que tiene, entre ellos, jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF. Para poder recibir cualquiera de las ayudas económicas, se debe cumplir con una serie importante de requisitos, lo cual lo vuelve excluyente.

ANSES cuenta con un bono extra que es para solo los beneficiarios de AUH y AUE, conocido como Complemento Leche. Este forma parte del plan 1000 días, el cual busca generar un apoyo alimentario destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad).

Para verificar el pago de ANSES sobre este bono extra, hay que cumplir con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consultar en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones" para verificar el monto y la fecha de cobro.

ANSES definió el monto del Complemento leche para febrero

El INDEC informó el nuevo porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, y a partir de ello, ANSES conoció el aumento que otorgará a jubilados, pensionados y asignaciones sociales en febrero. Se trata de un valor que continúa con la racha de incrementos en alza.

Se trata de un aumento del 2.8%, e impactará en las mensualidades de los beneficiarios de ANSES y en ciertos bonos, como el Complemento leche para los titulares de AUH.

A partir del mes de febrero, lo que cobrarán los titulares de ANSES por el bono del Complemento leche será $48.691.