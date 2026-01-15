ANSES confirmó cambios en el pago de AUH en febrero

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de haberes correspondientes a enero, comenzó a revelar información crucial para lo que serán las mensualidades de febrero de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. La novedad en esta ocasión contempla un cambio en el pago de los haberes del mes entrante para AUH.
Aunque falta la confirmación oficial, ANSES anticipó una importante modificación en el calendario de pago de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el mes de febrero. El organismo nacional dio a conocer que, producto de la presencia de los feriados por carnaval del 16 y 17, se retrasará la acreditación de parte del grupo que recibe la asignación social.
ANSES: cuánto cobrará AUH en febrero con el nuevo aumento
Tras el anuncio del porcentaje de inflación del INDEC, ANSES conoció el número del que será el nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en el mes de febrero. La novedad más importante no es solo el monto, sino que se confirma la continuidad de un alza en el incremento para los beneficiarios.
El INDEC confirmó que el nuevo porcentaje de inflación es del 2,8%. Los últimos aumentos que otorgó ANSES fueron de:
- Enero: 2,4%
- Febrero: 2,7%
- Marzo: 2,2%
- Abril: 2,4%
- Mayo: 3,7%
- Junio: 2,7%
- Julio: 1,5%
- Agosto: 1,6%
- Septiembre: 1,9%
- Octubre: 1,8%
- Noviembre: 2,1%
- Diciembre: 2,3%
En febrero, ANSES no solamente le pagará a los beneficiarios de AUH sus haberes, sino que lo reforzará con la famosa Tarjeta Alimentar. El refuerzo varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene la persona que recibe la asignación social.
Teniendo en cuenta el nuevo aumento, ANSES pagará los siguientes montos a AUH:
- AUH: $125.529,58
- AUH con discapacidad: $408.697,46
ANSES anunció cambios en el pago para AUH
Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales deben esperar a inicios del mes para saber las fechas que les toca. De igual manera, las fechas para los adultos mayores permiten conocer una tendencia para lo que viene.
Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.
Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.