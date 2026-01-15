ANSES confirmó cambios en el pago de AUH en febrero

El INDEC confirmó que el nuevo porcentaje de inflación es del 2,8%. Los últimos aumentos que otorgó ANSES fueron de:

Enero: 2,4%

Febrero: 2,7%

Marzo: 2,2%

Abril: 2,4%

Mayo: 3,7%

Junio: 2,7%

Julio: 1,5%

Agosto: 1,6%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 2,1%

Diciembre: 2,3%

En febrero, ANSES no solamente le pagará a los beneficiarios de AUH sus haberes, sino que lo reforzará con la famosa Tarjeta Alimentar. El refuerzo varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene la persona que recibe la asignación social.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, ANSES pagará los siguientes montos a AUH:

AUH: $125.529,58

AUH con discapacidad: $408.697,46

ANSES anunció cambios en el pago para AUH

Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales deben esperar a inicios del mes para saber las fechas que les toca. De igual manera, las fechas para los adultos mayores permiten conocer una tendencia para lo que viene.

Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.

Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes: