Con el paso del tiempo, es muy normal que un martillo que tenemos en casa tenga la cabeza floja y cueste trabajar con él. El constante uso de esta herramienta y el paso de los días, comienzan a jugarle una mala jugada y hace que la cabeza agarre “juego”. Lo bueno es que hay un truco casero que no falla.
Gran solución
Cómo arreglar con un truco casero la cabeza floja de un martillo
Es muy normal que en casa haya un martillo con la cabeza floja, que se mueve para todos lados al martillar. Así se arregla con este truco casero
Uno usa un martillo, para muchos el rey de las herramientas, para realizar una tarea en casa, el jardín o en cualquier lugar.
Tener un martillo con la cabeza floja en la caja de herramientas no solo es frustrante, sino que representa un verdadero peligro en el hogar.
Un movimiento en falso al intentar clavar un clavo puede convertir un simple arreglo en un accidente doméstico. Sin embargo, no hace falta salir a comprar uno nuevo: con paciencia y un truco casero, se puede solucionar con simples materiales.
Truco casero para arreglar un martillo, materiales
Para este truco casero y efectivo, vas a necesitar estos materiales:
- Pegamento epoxi de dos componentes o cola de carpintero de alta resistencia.
- Una cuña pequeña de madera dura o de metal (se consiguen en cualquier ferretería de barrio por muy pocos pesos).
- Papel de lija de grano medio.
- Una sierra pequeña (si el mango no tiene ranura previa).
Truco casero para arreglar un martillo con la cabeza floja, paso a paso
- Sacar la cabeza de metal por completo. Lijar suavemente la punta del mango de madera para retirar restos de pegamento viejo, suciedad o madera astillada.
- Si el mango de madera no tiene un pequeño tajo transversal en la parte superior, hacer una hendidura fina con la sierra (de unos 2 centímetros de profundidad).
- Colocar una capa generosa de pegamento epoxi tanto en la punta de la madera como en el interior del ojo de la cabeza metálica. Volver a encastrar ambas piezas dándoles unos golpes firmes contra el piso (golpeando la base del mango) para que la cabeza baje a tope.
- Inmediatamente después, insertar la cuña en la ranura que preparaste. Golpear con un mazo de goma u otro martillo hasta que quede al ras. Esto expandirá la madera, trabando la unión de forma definitiva.
En pocas palabras
- Cabeza floja: Es común que los martillos presenten la cabeza suelta con el uso, representando un peligro.
- Solución casera: Se puede reparar con pegamento epoxi o cola de carpintero y una cuña.
- Proceso simple: Implica desmontar, lijar, pegar, volver a encastrar y fijar con la cuña.
Resumen generado por Thinkindot AI