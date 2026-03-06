Inicio Sociedad Polilla
Cómo ahuyentar a las polillas de tu habitación usando un poco de laurel: repelente casero efectivo

La polilla puede ser alejada de la habitación de tu casa mediante el uso del laurel. Descubre por qué es un efectivo repelente, en la nota

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las polillas pueden ser eliminadas con diferentes elementos caseros. 

Mantener el hogar libre de insectos es una batalla constante, pero pocas plagas son tan silenciosas y destructivas como la polilla. Estos pequeños insectos no solo pueden arruinar tus prendas favoritas de lana o seda, sino que también invaden despensas y rincones de la habitación, convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

Afortunadamente, la solución no siempre está en productos químicos fuertes; a veces, el mejor aliado se encuentra en la cocina: el laurel.

polilla en la ventana
Las polillas pueden ser una de las plagas más molestas en la habitación de casa.

El poder oculto del laurel contra la polilla

El uso del laurel como repelente natural no es una novedad, pero su efectividad sigue sorprendiendo a quienes buscan alternativas ecológicas. El secreto reside en los aceites esenciales y compuestos volátiles que desprende esta planta mediterránea.

Mientras que para los humanos el aroma del laurel es agradable y relajante, para la polilla resulta irritante y hostil, funcionando como una barrera invisible que las mantiene alejadas.

A diferencia de las bolas de naftalina tradicionales, que contienen químicos como el naftaleno (potencialmente tóxicos para mascotas y niños), el laurel es una opción segura y biodegradable.

laurel
Las hojas de laurel pueden funcionar como un potente repelente contra las polillas.

Si bien el laurel es un excelente repelente, la prevención es la clave. Los expertos recomiendan aspirar con frecuencia las alfombras y rincones oscuros de la habitación, ya que es allí donde la polilla suele depositar sus huevos.

Cómo preparar tu repelente casero paso a paso

Para transformar una simple hoja de cocina en un potente escudo protector en tu habitación, sigue estos consejos:

  • Saquitos de tela: coloca 3 o 4 hojas de laurel seco en pequeñas bolsas de organza o gasa. Esto permite que el aroma fluya sin ensuciar tu ropa con trozos de hoja.

  • Ubicación estratégica: sitiúa estos saquitos en las esquinas de los armarios, dentro de los cajones de ropa interior y, fundamentalmente, entre las mantas que no usas a diario.

  • Renovación mensual: aunque el laurel es duradero, su capacidad como repelente disminuye cuando las hojas se vuelven demasiado quebradizas o pierden su olor. Cámbialas cada 30 días para mantener la máxima protección.

