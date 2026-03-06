Cómo ahuyentar a las polillas de tu habitación usando un poco de laurel: repelente casero efectivo

Mientras que para los humanos el aroma del laurel es agradable y relajante, para la polilla resulta irritante y hostil, funcionando como una barrera invisible que las mantiene alejadas.

A diferencia de las bolas de naftalina tradicionales, que contienen químicos como el naftaleno (potencialmente tóxicos para mascotas y niños), el laurel es una opción segura y biodegradable.

laurel Las hojas de laurel pueden funcionar como un potente repelente contra las polillas.

Si bien el laurel es un excelente repelente, la prevención es la clave. Los expertos recomiendan aspirar con frecuencia las alfombras y rincones oscuros de la habitación, ya que es allí donde la polilla suele depositar sus huevos.

Cómo preparar tu repelente casero paso a paso

Para transformar una simple hoja de cocina en un potente escudo protector en tu habitación, sigue estos consejos: