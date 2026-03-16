Cómo ahuyentar a las arañas de tu casa usando un poco de tabaco: repelente casero efectivo

Mientras que para los humanos es una sustancia recreativa o adictiva, para las arañas y otras plagas, el contacto con el tabaco resulta letal o, en dosis bajas, extremadamente irritante, lo que las obliga a alejarse de inmediato.

Utilizar tabaco como barrera natural permite proteger los rincones de tu hogar sin necesidad de rociar pesticidas sintéticos que pueden dejar olores fuertes o residuos tóxicos en el ambiente.

araña en casa Las arañas son una de las plagas más comunes en casa.

Para que el método del tabaco sea realmente efectivo para espantar a las arañas, la clave está en la ubicación. No es necesario mojar toda la casa; enfócate en los puntos críticos de entrada, puertas, ventanas y zócalos.

A pesar de ser un método natural, la infusión de tabaco es muy concentrada. Evita aplicarlo en superficies donde tus mascotas suelan lamer o donde los niños pequeños tengan contacto directo, ya que la ingesta de nicotina puede ser peligrosa para ellos.

Cómo preparar una infusión de tabaco para ahuyentar arañas en casa