Comercios de Mendoza lamentaron que ni la ola de calor hizo repuntar ventas de ventiladores y aires

Lo confirmaron comerciantes de casas de electrodomésticos consultados por UNO. "Estamos en plena temporada y bajó muchísimo el consumo", contó Daniel Reig. Y se sorprendió: "Tenemos ofertas de heladeras en enero, eso no ocurrió nunca". Así y todo, no logran repuntar las ventas.

El empresario coincidió con lo expuesto por Adrian Alín, presidente de la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza). "No hay movimiento, no ha explotado la venta de aires acondicionados o ventiladores. Todo el comercio del centro está viviendo un receso importantísimo, no hay clientes, no hay ventas", lamentó Alín.