Colocar pastillas del cloro en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Esta acumulación no solo genera malos olores, sino que también puede transferirse a tu ropa y afectar el funcionamiento del electrodoméstico a largo plazo.

Aquí es donde el cloro entra en acción, pero las pastillas ofrecen ventajas competitivas:

Liberación Controlada: a diferencia del líquido que se drena rápidamente, la tableta se disuelve gradualmente, permitiendo que el agente desinfectante actúe durante todo el ciclo.

Adiós a las Salpicaduras: uno de los mayores miedos al usar este químico es manchar la ropa que llevamos puesta o el suelo. El formato sólido elimina este riesgo por completo.

Potencia Concentrada: estas tabletas suelen ser efervescentes y están diseñadas para atacar el moho incrustado en las zonas de difícil acceso.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Para que este método sea efectivo y no dañe tu electrodoméstico, los expertos recomiendan seguir una técnica específica. No se trata simplemente de arrojar el producto; la clave está en el ciclo elegido.

Ciclo de mantenimiento: coloca una o dos pastillas directamente en el tambor vacío.

Temperatura: selecciona un programa de lavado con agua caliente (al menos 60°C). El calor potencia la acción del cloro, despegando la grasa acumulada en las tuberías.

Sin carga: nunca realices este proceso con ropa adentro, a menos que tu intención sea blanquear telas resistentes y de color blanco puro