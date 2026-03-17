Colocar levadura en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En muchos hogares, especialmente aquellos con sistemas de fosas sépticas o tuberías antiguas, los residuos sólidos tienden a acumularse, generando obstrucciones y, lo más molesto, malos olores.

La levadura líquida actúa como un "activador" que acelera la descomposición de la materia orgánica, manteniendo el flujo constante y el ambiente fresco.

inodoro limpieza La limpieza y el mantenimiento del inodoro puede ser realizada con diferentes elementos caseros.

Al procesar restos de papel y materia orgánica, la levadura también evita que se formen sedimentos duros que luego requieren de servicios profesionales de desatascado.

Cómo realizar el truco casero correctamente

Para que este truco casero sea efectivo, no basta con arrojar el polvo seco. Sigue estos pasos para activar la levadura antes de verterla en el inodoro:

Paso 1: calienta un litro de agua hasta que esté tibia (nunca hirviendo, ya que mataría el hongo).

calienta un litro de agua hasta que esté tibia (nunca hirviendo, ya que mataría el hongo). Paso 2: disuelve un sobre de levadura de panadería (unos 25 gramos) y añade dos cucharadas de azúcar para "alimentar" la reacción.

disuelve un sobre de levadura de panadería (unos 25 gramos) y añade dos cucharadas de azúcar para "alimentar" la reacción. Paso 3: deja reposar la mezcla por 15 minutos hasta que veas espuma en la superficie.

deja reposar la mezcla por 15 minutos hasta que veas espuma en la superficie. Paso 4: viértela en el inodoro y tira de la cadena una sola vez.

Realiza este proceso en el inodoro por la noche, cuando el baño no se utilizará durante varias horas. Esto permite que los microorganismos se asienten y trabajen sin ser arrastrados por nuevas descargas de agua.