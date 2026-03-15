¡Con 5 ingredientes! Cómo es la receta de pan casero con levadura: esponjoso, tierno y aromático

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Cómo conservar el pan casero para que dure más tiempo

El pan casero se conserva mejor en un lugar fresco y seco. Lo ideal es guardarlo envuelto en una bolsa de tela o de papel, o dentro de una panera cubierta con una servilleta de tela. Así se mantendrá protegido sin perder su textura esponjosa.

Lejos de lo que se cree, no conviene guardar el pan casero con levadura en la heladera, porque el frío acelera el proceso de endurecimiento y puede resecarlo más rápido.

Si quieres que dure más tiempo, una buena opción es freezarlo. Para eso, puedes cortarlo en rebanadas y guardarlo en bolsas para congelar o envuelto en papel film.

A la hora de consumirlo, debes sacarlo del freezer y dejarlo a temperatura ambiente. También puedes calentarlo unos minutos en el horno o usar la función de descongelado del microondas para que quede con una textura y aroma irresistibles.

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Receta de pan casero con levadura

Ingredientes:

500 g de harina de trigo

15 g de levadura fresca

10 g de sal

10 g de azúcar

45 ml de aceite de oliva

325 ml de agua a temperatura ambiente

Cómo preparar la receta de pan casero con levadura