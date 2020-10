Colegios privados: las deudas en las cuotas llegan al 80%

No hay una decisión tomada por parte de quienes gestionan la educación privada de realizar ningún proceso legal, pero la preocupación crece conforme pasan los meses.

Sin embargo, hay una intención de regularizar la situación por parte de las familias, ya que ha comenzado la etapa de preinscripciones, y ponerse al día es una de las condiciones para guardar el banco de cara al 2021.

Gran preocupación

Bertonatti explicó que, desde la dirección de cada escuela se realiza un seguimiento de cada uno de los chicos y de su grupo familiar.

Estamos muy preocupados por la situación económica de las familias. Muchos adultos han perdido su fuente de trabajo, y no han podido pagar con regularidad. Cada directivo sabe la realidad por la que están pasando nos alumnos y no es fácil para nadie

El apoderado legal también manifestó que en muchos hogares les ha afectado la enfermedad, y esto ha generado algún tiempo de desconexión a las actividades no presenciales.

Por esto, en ningún caso se ha pensado en iniciar acciones legales por el cobro de las cuotas, pero sí están intentando bajar el nivel de morosidad.

Adaptarse a nueva realidad

Bertonatti manifestó también que la administración de estas instituciones, se ha adaptado a los nuevos tiempos de todas las maneras posibles. Una de ellas es recibir diferentes formas de pago, que antes no se utilizaban como pago electrónico, depósito y otras modalidades.

Además, se mantiene un diálogo con las familias para realizar planes de pago, que se adapten a la situación por la que están pasando.

Por otra parte, explicó que los colegios privados tienen sus gastos y los deben cancelar.

Es cierto que muchos colegios privados reciben aporte del Estado con respecto al pago de salarios de los docentes, pero no en todos los casos es así. Hay que tener en cuenta que se pagan los sueldos del personal de maestranza, secretaría, servicios de orientación, estos sueldos se sostienen con el pago de las cuotas. Del mismo modo hay que pagar los servicios

Cómo serán las inscripciones

A pesar de la incertidumbre con respecto a cómo comenzará el próximo año escolar, el apoderado manifestó que ya se han abierto las preinscripciones para el ciclo lectivo 2021. En este sentido, creen que la morosidad va a bajar porque no se van a inscribir alumnos que al menos no hayan realizado un plan de pago.

Bertonatti explicó que por el momento, se trata de preinscripciones que se realizan en forma virtual y las inscripciones definitivas se concretarán en febrero.