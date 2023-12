Colapsaron los supermercados para comprar antes de las remarcaciones por la inminente devaluación

supermercado mayorista oscar david devaluacion aumento precio 2.jpg Indicaron que las listas con aumentos del 20% y 40% llegaron la semana pasada, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

El comerciante indicó que la semana pasada, antes del cambio de gobierno, los proveedores mandaron las listas con aumentos de entre el 20% y el 40%. "No las aplicamos esperando a ver qué sucedía con las medidas, con los Precios Justos, con los acuerdos, si se caían o no los fideicomisos", y expresó que "hay una incertidumbre grande de qué va a pasar. Depende de las decisiones del Gobierno Nacional sobre cómo va a impactar, si más rápido o de forma escalonada".

"Las compañías nos dijeron que todos los acuerdos que existían se caen y que ahora entre nosotros vamos a tener que empezar a competir con el precio y con el servicio, como lo hacíamos antes. Ya no hay más beneficios para nadie", explicó David.

Pérdida de referencia de precios

David insistió que esperan las medidas económicas que se anunciarán este martes y "cómo se va a posicionar el dólar para la importación y para la exportación, y eso va a jugar en los precios".

Indicó que las listas con aumentos que recibieron la semana pasada "no eran parejos". Iban del 20% al 40%, "ahí te das cuenta que perdimos el costo, no todo aumento es parejo, perdimos cuánto salen los productos y el costeo. Veremos si empezamos a caminar por un sendero un poco más ordenado para poder sacar los costos de los productos", dijo Rubén David y ejemplificó: "En la panadería se me hace muy difícil hoy costear un producto, saber cuánto me sale hacer una docena de tortitas o de medialunas o sanguchitos".

supermercado mayorista oscar david devaluacion aumento precio 3.jpg Los empresarios aseguraron que esperan los anuncios económicos del Gobierno para saber qué precios usar. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

"Los fideicomisos se cayeron todos", aseguró, aunque dijo que tenían fecha de vencimiento ya que no llegaban como debían: "No nos alcanzaba ni para dos días de venta. Ahora esos productos la gente lo va a ver en las góndolas con una suba de precio tremendo. Por ejemplo, el aceite que salía $400 que estaba en el fideicomiso, y el otro sale $1.000. Ahora todos van a costar $1.000".

Además, se enfrenta con problemas con proveedores, "ya que muchos no entregaron productos esta última semana, y en algunos comercios hay faltantes. Además, restringieron los pagos, ahora hay que pagar de contado, se acabó el crédito y hay competidores que no se pueden adaptar a eso".

La visión de los comerciantes sobre la suba de precios

Omar, un comerciante de San Martín, indicó que va al mayorista día por medio debido a que los precios se actualizan de manera permanente. "Todos los días hay aumentos, pero hoy se sintió muchísimos lo que es la carne en casi todos los cortes, y los artículos de limpieza de ayer a hoy aumentaron 15%. En lo que va del mes debe superar el 60%", expresó y dijo que va tan seguido porque sino actualiza los precios, pierde.

Indicó que "una la yerba que estaba a $770 ahora cuesta $950. Yo la vendía a $900 y si no estás actualizado, perdiste".

supermercado mayorista oscar david devaluacion aumento precio 4.jpg Los clientes aumentaron notoriamente la frecuencia con la que van al mayorista para no quedarse con los pesos en la mano ante una inminente devaluación. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

Ante la situación económica de los mendocinos, y del país, dijo: "En este momento las ventas están parejas, pero ya se ve que a la gente no le va a alcanzar el dinero. Va a ser un diciembre difícil. En los fiambres fueron terribles los aumentos, los quesos subieron todos los días, 25% en una semana".

Otra comerciante señaló: "Está todo más caro. Las leches, la yerba aumentaron, es una locura, no sé si es viveza de los empresarios. Yo soy comerciante y estoy cansada de venir cada dos días y ves que aumentó una cosa y la otra. No se puede trabajar así".

Además, expresó: "Estas fiestas creo que van a ser diferentes porque la gente no tiene plata, no le alcanza, no podés compara nada porque la plata no alcanza para nada".