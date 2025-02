En la misma línea, lanzó una frase que no pasó desapercibida en las redes sociales, y que infló el pecho a muchos usuarios argentinos: "hoy Colapinto es como conocer a Messi o a Maradona cuando eran muy jóvenes. Es como (Kylian) Mbappé para un francés. Es un ícono" aseguró.

Además, aseguro que en Argentina somos "muy afortunados" por tener al joven de 21 años y que, próximamente, se vendrá un comercial de TV con Colapinto protagonista en alguna parte de nuestro país.

formula 1, colapinto.jpeg Colapinto, Messi y Maradona: el mundo entró en shock por lo que se dijo en Alpine

Estas declaraciones son la prueba de que el fenómeno Colapinto no fue cuestión de una temporada, y que no solo somos los argentinos los que esperamos que tenga éxito en este nuevo desafío que se le presenta.

Colapinto no correrá en las pruebas de Jerez

En contrapartida con lo planteado, se ha conocido la noticia de que Colapinto no fue convocado por Alpine para las próximas pruebas pese a, como se mencionó al principio, hacer mejor tiempo en vueltas que uno de los dos pilotos principales.

Así las cosas, no podrá estar presente este jueves y viernes en las pruebas con el equipo donde se realizará en Jerez, España, y los expertos aseguran que la decisión no tiene ningún tipo de motivo en particular.

Colapinto fue contratado por Alpine como piloto de reserva, y esto quiere decir que reemplazará a los pilotos principales del equipo en caso de necesidad.