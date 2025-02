Cuánto gana Lionel Messi y qué lugar ocupa en el top 100 de deportistas mejores pagos del mundo

En el comercial de Beats, Leo aparece junto a LeBron y el beisbolista japonés de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani (21ro. con 72.5 millones), mientras que el capitán de la Selección argentina de fútbol estuvo el domingo en el Super Bowl viendo jugar a Patrick Mahomes, 19no. en el ranking con ganancias de 73.1 millones, y su compañero Travis Kelce 54to. con 47.4 millones. El que se coronó con los Filadelfia Eagles fue Jalen Hurts, 65to. con 46.1 millones.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Listen to your heart. Powerbeats Pro 2 with Heart Rate Monitoring for workouts is available to order starting today. Narrated by @rza Escuchá a tu corazón. Los Powerbeats Pro 2 con monitoreo de frecuencia cardíaca para tus entrenamientos, ya están disponibles. Relato de @rza."