1- ¿Qué alumnos inician las clases este miércoles?

Se trata de 20.000 alumnos de primaria y secundaria que tuvieron trayectorias débiles durante el 2021. "Recordemos que la resolución del Consejo Federal de Educación, a la que Mendoza adhirió, consideró a 2020 y 2021 como una misma unidad pedagógica", comenzó explicando la funcionaria y agregó que lo que se busca es que "a través de una revinculación anticipada se pueda sumar un escalón más para que estén mejor preparados para afrontar lo que viene y mejorar su rendimiento".

Sobre a quiénes está destinado este período, Orelogio indicó que involucra a todos aquellos estudiantes que tuvieron poca o nula conectividad durante el 2020 o aquellos que no tuvieron acompañamiento.

2- ¿Cómo se preparan las escuelas para la vuelta a clases?

La subsecretaria aseguró que el proceso va "bien" y señaló que son mantenimientos "menores" los que se requieren en la mayoría de los casos. Desde la DGE se le pidió a cada directivo que hiciera un relevamiento de las condiciones de cada edificio. "Por haber tenido los edificios cerrados prácticamente todo el 2020, sabíamos que algún tipo de mantenimiento iban a necesitar", dijo pero adjudicó estas tareas solo a limpieza en tanques de agua o desinfección.

En tanto, Infraestructura Escolar se hará cargo de realizar otras obras que hayan sido advertidas en el último tiempo.

3- ¿Cómo se preparan los docentes?

El pasado lunes docentes, no docentes y directivos retornaron sus tareas en las escuelas. Según la funcionaria, antes del 1 de marzo deberán acomodarse a los protocolos para estar preparados a la llegada de los alumnos: "Tendrán que medir las aulas, saber cuántos chicos entran en cada una y cómo separarán los cursos en grupos más reducidos. También se establecerá cuáles son los docentes y no docentes que pertenecen a grupos de riesgo y no pueden volver".

Orelogio remarcó que la prioridad es lograr que la "mayor cantidad de chicos vaya a la escuela la mayor parte del tiempo posible".

4- ¿Cómo se organizará la bimodalidad?

Si bien confirmó que se espera los nuevos lineamientos que dará a conocer el 12 de febrero el Consejo Federal de Educación, la funcionaria destacó que existe una gran cantidad de material que ya se produjo durante el 2020 para que se trabaje desde la virtualidad. "También hay contenido subido a la plataforma y se debe sumar todo lo que los docentes producirán este año. Se espera que en la semana que los chicos no vayan a la escuela, se les asignen tareas lo más autónomas posibles para que los docentes se puedan abocar el 100% al grupo que está en el aula", comentó.

5- Días y horarios de cursado

Son varios los factores que se deberán tomar en cuenta a la hora de organizar el cronograma de cursado. Por una parte, se espera que las jornadas sean productivas y lo más organizadas posible, mientras que se buscará no complicar la vida familiar.

Sobre este punto se detalló: "Será jornada completa porque necesitamos que la presencialidad rinda. Hablamos de 4 horas para primaria y secundaria y tres horas y media en el caso de los jardines. La sugerencia es que se intercalen grupos semanalmente porque organiza mejor a la familia pero cada escuela va a decidir según lo que le convenga mejor a su comunidad y teniendo en cuenta las características del edificio si lo hace diario, semanal o quincenal".

6- ¿Cómo se organizarán los recreos?

Los recreos serán escalonados para impedir la aglomeración de una gran cantidad de alumnos en un mismo espacio: "Prácticamente no van a juntarse. Salvo escuelas donde haya más de un patio y puedan separarlos", dijo la funcionaria de la DGE.

7- ¿Dónde se cursarán las materias especiales?

Orelogio indicó que la recomendación es que los alumnos tomen sus clases en un mismo espacio y los movimientos se limiten para impedir que se compartan diferentes áreas, es por esto que las materias especiales como arte, música o ciencia deberán ser desarrolladas en la misma aula en la que se dicten el resto de los contenidos.

En el caso de Educación Física las pautas a seguir tienen que ver con el distanciamiento, uso de tapabocas y, preferentemente, en lugares abiertos.

8- ¿La presencialidad es obligatoria?

La funcionaria fue contundente a la hora de señalar que la presencialidad será obligatoria pero indicó que, en caso de algún tipo de enfermedad, se deberá pedir un certificado médico al pediatra.

"El Ministerio de Educación de la Nación no ha establecido grupos de riesgo entre los chicos por eso, será el pediatra de cada alumno el que deberá establecer si ese chico está en condiciones de cursar presencialmente o si es recomendable que no lo haga por algún tipo de enfermedad que podría ponerlo en riesgo. Esto deberá ser tomado en cuenta por la directora y establecer mecanismos para que continúe con sus estudios de forma 100% virtual", comentó.

9- ¿Qué ocurrirá ante un contagio?

Ante esta consulta, la subsecretaria indicó que se esperan las nuevas precisiones que dará el Consejo Federal aunque anticipó: "Todos los protocolos hasta el momento hablan de burbuja pero se espera un cambio en los próximos días y se comenzará a hablar de grupo".

Sobre cómo se actuará en caso de que algún alumno o docente muestre síntomas de coronavirus, Orelogio dijo que en el caso de que se haya respetado el uso del tapaboca y el distanciamiento, no se procederá al aislamiento.

10- ¡Me olvidé el tapaboca!

Los alumnos deberán acostumbrase a sumar un nuevo elemento a sus mochilas ya que el uso del tapaboca será obligatorio en las aulas. La funcionaria no especificó si ante un olvido o extravío, la escuela será quien deba reponer este elemento y apeló a la "responsabilidad de los padres".

"Serán los papás quienes deberán constatar que los chicos vayan con su tapaboca y que lleven uno de repuesto. La idea es que no se pueda compartir nada, incluso el tapaboca", aseguró.

Precisamente este martes, referentes de Juntos por el Cambio realizaron una movilización en todas las provincias del país para la reapertura de las escuelas y el comienzo de las clases presenciales. Mendoza también se sumó.