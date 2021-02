Juntos por el Cambio reclamó la vuelta a las clases presenciales

La diputada nacional Claudia Najul (UCR) se mostró junto al jefe comunal de Godoy Cruz y posteó en su cuenta de Twitter imágenes del encuentro junto a los hashtags que identificaron el reclamo: #Volvamosalaescuela y #Juntosporlaeducación.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClauNaj%2Fstatus%2F1359269078150615040 Desde la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza, nos sumamos al reclamo federal que recorre todo el país: queremos que abran las escuelas. El futuro de los chicos y chicas no admite más improvisaciones.#VolvamosALaEscuela #JuntosPorLaEducación pic.twitter.com/6gcrTR1Q33 — Claudia Najul (@ClauNaj) February 9, 2021

El diputado Omar De Marchi y referente del PRO en la provincia también se expresó en la red del pajarito. "En Mendoza volvemos a las aulas. Aquí no se discute si se vuelve o no, sino con qué cuidados y protocolos volvemos. La educación es la única herramienta capaz de generar igualdad de oportunidades en la sociedad", escribió.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fucrmendoza%2Fstatus%2F1359263624762699776 Desde Mendoza pedimos juntos a padres, alumnos y docentes volver a las escuelas#VolvamosALaEscuela #JuntosPorLaEducacion pic.twitter.com/xrpyLlIp3w — UCR Mendoza (@ucrmendoza) February 9, 2021

"En 2020, los legisladores de nuestro partido presentaron proyectos en el Congreso para declarar la emergencia educativa y nuestros equipos técnicos prepararon propuestas programáticas para organizar el regreso a las aulas. Lamentablemente, en el Gobierno nacional reinó la pasividad y perdimos un año completo de educación presencial. Ahora, nuestro objetivo es construir el consenso de que la escuela es un lugar seguro y saludable y que los chicos tienen que volver a las aulas", expresaron desde la UCR a través de un comunicado.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostró esta tarde junto al líder de la UCR a nivel nacional, el diputado Alfredo Cornejo.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fby__ashley%2Fstatus%2F1359269924359798784 Esta es la clase de representantes que necesitamos!!

Juntos por nuestros derechos.

Juntos por nuestro futuro.#JuntosPorLaEducación pic.twitter.com/P4q2v1BooY — Ashley (@by__ashley) February 9, 2021

“Aún en los lugares donde no se haya puesto a punto la infraestructura habiendo tenido todo el 2020 para hacerlo, esa no puede ser una razón para no comenzar. Se puede recurrir a clubes u otros espacios públicos, de manera transitoria. No podemos esperar más. Las escuelas deben estar abiertas. No se pueden repetir los errores del 2020. Está en nosotros desterrar el miedo y mostrar que hay un horizonte posible para la educación presencial en nuestro país”, cerró el escrito a modo de conclusión.