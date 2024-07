Cinco salidas divertidas para hacer en Buenos Aires por 3 mil pesos

Abre: sábados y domingos de 14.30 a 18 hs.

Dirección: Av. 29 de septiembre 3675, Lanús, Buenos Aires

Es una experiencia inolvidable que te permitirá conocer de cerca las escenografías y vestuarios realizadas para distintas puestas en escena del famosísimo teatro.

Abre: viernes, domingos y feriados de 12 a 18

Dirección: Avenida Pedro de Mendoza 2163, CABA

El museo es especialmente atractivo para los más chicos, ya que en sus salas pueden verse desde esqueletos completos de dinosaurios hasta grandes colecciones de insectos. Además, cuenta con espacios y actividades especialmente pensados para los niños.

Abre: todos los días de 14 a 19

Dirección: Ángel Gallardo 470, CABA

Cuenta con un patrimonio de 60 piezas únicas expuestas en dos hangares abiertos al público y en una plataforma exterior.

Abre: viernes de 10 a 15, sábados y domingos de 10 a 17

Dirección: Eva Perón 2200, Morón

Está ubicado en el barrio de Palermo, fue inaugurado en 1967 y es uno de los jardines más grandes de su tipo fuera de Japón, además de un lugar en el que se respira un espacio tranquilo para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Abre: todos los días de 10 a 18.45

Dirección: Avenida Casares 3450, CABA

