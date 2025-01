Utilizar maquillaje es opcional, hay personas que prefieren no utilizarlo - como lo decidió ultimamente Pamela Anderson quien decidió cambiar su percepción en cuanto a belleza y autoimagen (artículo que puedes leer haciendo clic a continuación: Las razón por la cual la actriz dejó de usar maquillaje) -, y hay otras que no salen de casa si no se aplican corrector de ojeras, delineador, o una base, entre otras tantas opciones.

También es difícil acertar con el maquillaje adecuado para tu piel, pero siempre debes tener en cuenta que antes de dormir debes retirarlo de tu rostro ya que puede causarte diferentes problemas en tu salud.