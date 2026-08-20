Cinco maneras de lograr tu peso ideal y mantenerlo

La alimentación debe contener minerales, vitaminas y proteínas.

"El objetivo no debe ser únicamente perder peso, sino preservar la masa muscular, evitar deficiencias nutricionales y desarrollar hábitos que permitan mantener los resultados a lo largo de la vida", remarca el especialista.

Para lograr este equilibrio, el Dr. Viuniski sintetiza cinco recomendaciones clave para proteger el organismo durante el proceso de descenso de peso:

Priorizar proteínas, vitaminas y minerales

Cuando la ingesta calórica cae bruscamente, el cuerpo corre el riesgo de consumir su propia masa muscular para obtener energía. Para mitigar la pérdida de masa magra, se aconseja elevar la densidad nutricional de las comidas (es decir, consumir alimentos o preparados que aporten gran cantidad de nutrientes en pocas calorías) y combinar el consumo proteico con ejercicios de fuerza. Microelementos como las vitaminas B12 y D, junto con hierro, zinc y magnesio, resultan indispensables para mantener la inmunidad y el metabolismo activo.

Cuidar la firmeza y salud de la piel

Las pérdidas de peso veloces generan cambios bruscos en la composición corporal. Si bien la elasticidad de la piel depende en gran medida de la genética y la edad, asegurar una buena base proteica estimula la síntesis de colágeno. El uso de péptidos de colágeno hidrolizado acompañados de vitamina C ayuda a mejorar la firmeza y humectación cutánea durante la transición.

Incorporar creatina para preservar la fuerza

La creatina no solo está destinada al rendimiento deportivo de alto nivel; durante un plan de descenso calórico, contribuye a mantener la fuerza muscular y la capacidad funcional. Combinada con entrenamiento de resistencia, previene el deterioro muscular y ayuda a mantener un gasto metabólico saludable a largo plazo.

La alimentación saludable debe complementarse o acompañarse con ejercicio.

Mantener la salud intestinal mediante el consumo de fibra

El enlentecimiento del vaciamiento gástrico y la reducción del volumen de comida suelen desencadenar episodios de estreñimiento. Consumir fibras solubles e insolubles presentes en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayuda a regular el tránsito intestinal y alimenta la microbiota. Cuando la ingesta diaria no alcanza los niveles recomendados, la suplementación con prebióticos bajo orientación profesional resulta una alternativa eficaz.

Asegurar la hidratación constante y el aporte energético

El menor consumo de alimentos puede derivar en deshidratación, fatiga, dolores de cabeza y pérdida de rendimiento físico. Para prevenirlo, el especialista sugiere beber un vaso de agua cada hora desde el momento de despertar y fraccionar la alimentación en pequeñas porciones altamente nutritivas a lo largo del día.