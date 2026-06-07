Cientos de miles de "ricoteros" se siguen sumando para el último adiós al Indio Solari

Según publicó Infobae, pasadas las 19, desde la organización del evento, estiman que cerca de un millón de personas se acercaron a la zona de Villa Domínico para despedir al Indio Solari. Aclararon que pasaron 15 mil personas por hora por el predio donde está el féretro con los restos de la leyenda de la música.

El velorio comenzó a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. A poco más de tres horas de que abrieran las puertas del microestadio, la concurrencia de seguidores en la localidad del sur del Conurbano ya era masiva para rendirle tributo al legendario cantante y compositor.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal.

Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

velorio indio solari Escenas como esta se repiten en todo momento en el velorio del Indio Solari. Foto: Noticias Argentinas

A los 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, habiendo revelado los resultados de la autopsia que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

A las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrieron para recibir a la multitud para rendir homenaje al Indio Solari, sabiéndose que por disposición de la familia del ícono del rock nacional no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Desde la cuenta oficial en redes del mítico artista detallaron cómo es el ingreso de la gente para finalmente despedir al músico, informando además que el evento cuenta con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud, al tiempo que pidieron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

velorio indio solari1 Otra imagen que se reiteró: la de los ricoteros llorando en la despedida al Indio. Foto: Noticias Argentinas

Ante la posibilidad de que una enorme cantidad de personas se congregue en la última morada del cantante, las autoridades confirmaron que el acceso se realiza por la esquina de la avenida Mitre y General Otero, y una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Más de 1.500 agentes de la fuerza están desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, confirmaron las fuentes ligadas a la organización, precisando que al menos 700 efectivos ya se encuentran apostados en la zona desde el sábado al mediodía.

En el lugar también están presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias para asistir a los presentes.

Finalmente, la familia del artista pidió expresamente a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención, concluyendo el mensaje difundido a sus seguidores con una fuerte consigna: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

Indio Solari último adiós despedida en Avellaneda (Reuters).

Kicillof destacó que la despedida al Indio Solari transcurre “en calma”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y multitudinaria de Carlos “Indio” Solari, luego de que el Gobierno nacional rechazara la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso.

En ese marco, destacó el operativo desplegado en Villa Domínico y remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada. En declaraciones a C5N, Kicillof expresó su conmoción por la muerte del histórico músico y se definió como “un ricotero más”.

“Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven”, afirmó el mandatario provincial.

Además, señaló que estuvo presente en el lugar donde se lleva a cabo la despedida y describió la magnitud de la convocatoria. “Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte”, sostuvo.

Kicillof también destacó que el homenaje se desarrolla con normalidad y bajo un importante operativo de seguridad. “La despedida se está llevando adelante en calma, con una participación masiva de personas que quieren darle el último adiós”, indicó.