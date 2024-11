Científicos destierran una hipótesis y revelan cómo se alimenta realmente un colibrí

De hecho, los ornitólogos creían que estas aves utilizaban un truco de la física llamado acción capilar para capturar su manjar, de forma que el néctar prácticamente se adhiere a la lengua del pájaro.

Que descubrieron los científicos sobre como se alimenta un colibrí

La teoría de la acción capilar nunca se puso a prueba, sino que se aceptó como un hecho durante más de 180 años. Pero, un grupo de científicos de la Universidad de Connecticut (EE.UU.) lo reformulo a través de una investigación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación determinó que el líquido no se pega a la lengua del colibrí, sino que ésta se enrosca y cambia bruscamente de forma para atraparlo. Utilizando la teoría de la acción capilar, un grupo de científicos predijo que los colibríes deberían preferir el néctar líquido y acuoso a los líquidos más espesos.

Por eso, se propuso probar la teoría con 30 especies de colibríes, muchos de ellos en la cordillera de los Andes de su Colombia natal. Lo que descubrieron los científicos fue muy diferente de lo que predecía la teoría anterior.

Luego de ese proceso, cuando la lengua del colibrí entra en contacto con un fluido, los tubos se separan entre sí y se parecen mucho a la lengua bífida de una serpiente. Los tubos se expanden para exponer pequeñas franjas alargadas que atrapan el néctar y luego se retraen, arrastrando el fluido hacia la boca del ave.

En caso de de ser así, esto podría cambiar la forma en que los ecologistas piensan sobre el comportamiento, la ecología y la evolución de estas aves.