Lo que antes era desecho, hoy comienza a perfilarse como una pieza clave en la transición hacia tecnologías más eficientes y sostenibles. Te contamos sobre este avance de la ciencia.

Mani (1)

Científicos de Australia transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares en 10 minutos

El proceso, según detallan los científicos de Australia, es sorprendentemente rápido. En apenas diez minutos, las cáscaras son sometidas a un tratamiento térmico controlado que permite transformarlas en una estructura de carbono poroso. Este material tiene propiedades especialmente útiles para las baterías de ion-litio, la tecnología dominante en dispositivos móviles actuales. Su capacidad para mejorar la conductividad eléctrica y optimizar el almacenamiento de energía podría traducirse, en un futuro cercano, en teléfonos con mayor autonomía y tiempos de carga más cortos.