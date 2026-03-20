Científicos de Australia transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares en 10 minutos
En Australia, la ciencia logra transformar cáscaras de maní en un material avanzado que podría revolucionar las baterías de celulares, permitiendo cargas más rápidas
Lo que antes era desecho, hoy comienza a perfilarse como una pieza clave en la transición hacia tecnologías más eficientes y sostenibles. Te contamos sobre este avance de la ciencia.
Científicos de Australia transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares en 10 minutos
El proceso, según detallan los científicos de Australia, es sorprendentemente rápido. En apenas diez minutos, las cáscaras son sometidas a un tratamiento térmico controlado que permite transformarlas en una estructura de carbono poroso. Este material tiene propiedades especialmente útiles para las baterías de ion-litio, la tecnología dominante en dispositivos móviles actuales. Su capacidad para mejorar la conductividad eléctrica y optimizar el almacenamiento de energía podría traducirse, en un futuro cercano, en teléfonos con mayor autonomía y tiempos de carga más cortos.
La investigación se enmarca dentro del campo de la nanotecnología y el desarrollo de materiales avanzados, donde la búsqueda de alternativas más económicas y ecológicas es una prioridad. Las cáscaras de maní, abundantes y de bajo costo, representan una fuente renovable que además contribuye a reducir residuos agrícolas. En un mundo donde la demanda de dispositivos electrónicos no deja de crecer, este tipo de soluciones adquiere un valor estratégico.
Usos potenciales de este descubrimiento
De acuerdo con estudios publicados en la revista científica Journal of Energy Storage, los materiales derivados de biomasa pueden ofrecer un rendimiento comparable, e incluso superior a los materiales tradicionales utilizados en ánodos de baterías. Esto abre una puerta interesante no solo para la industria tecnológica, sino también para economías agrícolas que podrían encontrar en sus residuos una nueva cadena de valor.
Aplicaciones potenciales
- Baterías de celulares más duraderas: mayor autonomía sin aumentar el tamaño del dispositivo.
- Carga rápida mejorada: reducción en los tiempos de carga gracias a una mejor conductividad.
- Autos eléctricos: posibilidad de abaratar costos en baterías basadas en biomasa.
- Almacenamiento de energía renovable: uso en sistemas solares y eólicos para guardar energía de forma más eficiente.
- Dispositivos electrónicos portátiles: laptops, tablets y wearables con mejor rendimiento energético.
- Economía circular agrícola: aprovechamiento de residuos como las cáscaras de maní para generar valor industrial.
- Reducción del impacto ambiental: menor dependencia de materiales sintéticos o escasos.