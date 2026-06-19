Una investigación sobre fragmentos rocosos espaciales cambió la perspectiva actual sobre la geología planetaria. Un grupo de científicos detectó granate en una muestra procedente del suelo marciano, un componente que jamás se había registrado en ese tipo de materiales.
Científicos abren un meteorito de Marte, y descubren algo nunca antes visto
Expertos en geología hallaron granate por primera vez en una roca marciana, un mineral que plantea nuevos interrogantes sobre el pasado del planeta rojo
El espécimen estudiado pertenece a la colección permanente del Museo Real de Ontario.
Este descubrimiento inesperado abre un abanico de preguntas sobre los procesos térmicos fuera de la Tierra. El mineral apareció en una porción de la roca NWA 8171, un objeto compuesto por brecha basáltica.
Un descubrimiento oculto
La presencia del componente casi pasa desapercibida durante las primeras revisiones en el laboratorio. El fragmento analizado presentaba una coloración amarillenta y verdosa, típica de la andradita.
Tanya Kizovski, geóloga planetaria de la Universidad de Brock en Canadá, recordó sobre el inicio del estudio: "Esta pequeña sección del meteorito se veía realmente interesante, y la química era un poco extraña".
Por la apariencia física, el equipo confundió inicialmente las partículas. "Al principio, asumimos que era un mineral llamado piroxeno, el cual es muy común, pero luego decidimos echar un segundo vistazo", explicó Kizovski.
El análisis químico posterior confirmó que los granos, menores al tamaño de una semilla de amapola, eran andradita. Tanya Kizovski también detalló: "Este nuevo tipo de roca con granate podría darnos pistas sobre cómo cambió Marte a lo largo de su historia y nuevas perspectivas sobre los entornos antiguos".
Origen del misterio
La procedencia exacta de estas partículas todavía divide las opiniones de los especialistas involucrados. Una hipótesis sugiere que las condiciones necesarias surgieron por el choque de otro meteorito.
La presión de un evento así pudo transformar la piedra original mediante metamorfismo. James Darling, científico planetario de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, aportó que los hallazgos "añaden una dimensión sorprendente a nuestra comprensión de la geología de Marte".
Otra alternativa teórica plantea que el granate provino de un magma inusual. Tampoco se descarta que el material se originara en otro punto del sistema solar. El componente pudo caer en territorio marciano antes de fusionarse con la brecha definitiva que viajó hasta nosotros.
La medición de los isótopos determinará si el perfil coincide con el resto de los componentes nativos conocidos de Marte.