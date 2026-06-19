Científicos abren un meteorito de Marte, y descubren algo nunca antes visto

Un descubrimiento oculto

analisis

La presencia del componente casi pasa desapercibida durante las primeras revisiones en el laboratorio. El fragmento analizado presentaba una coloración amarillenta y verdosa, típica de la andradita.

Tanya Kizovski, geóloga planetaria de la Universidad de Brock en Canadá, recordó sobre el inicio del estudio: "Esta pequeña sección del meteorito se veía realmente interesante, y la química era un poco extraña".

Por la apariencia física, el equipo confundió inicialmente las partículas. "Al principio, asumimos que era un mineral llamado piroxeno, el cual es muy común, pero luego decidimos echar un segundo vistazo", explicó Kizovski.

El análisis químico posterior confirmó que los granos, menores al tamaño de una semilla de amapola, eran andradita. Tanya Kizovski también detalló: "Este nuevo tipo de roca con granate podría darnos pistas sobre cómo cambió Marte a lo largo de su historia y nuevas perspectivas sobre los entornos antiguos".

Origen del misterio

meteorito marte Los científicos descubrieron algo inesperado dentro del meteorito.

La procedencia exacta de estas partículas todavía divide las opiniones de los especialistas involucrados. Una hipótesis sugiere que las condiciones necesarias surgieron por el choque de otro meteorito.

La presión de un evento así pudo transformar la piedra original mediante metamorfismo. James Darling, científico planetario de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, aportó que los hallazgos "añaden una dimensión sorprendente a nuestra comprensión de la geología de Marte".

Otra alternativa teórica plantea que el granate provino de un magma inusual. Tampoco se descarta que el material se originara en otro punto del sistema solar. El componente pudo caer en territorio marciano antes de fusionarse con la brecha definitiva que viajó hasta nosotros.

La medición de los isótopos determinará si el perfil coincide con el resto de los componentes nativos conocidos de Marte.