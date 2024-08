Científico del Conicet Mendoza fue premiado por sus investigaciones sobre cambio climático

Puntualmente, se enfocó en el análisis de la variabilidad climática y el cambio climático, basándose principalmente en la región de los Andes centrales.

Su investigación ha abordado cuestiones como las sequías hidrológicas y su repercusión en la disponibilidad de agua en Cuyo y el norte de la Patagonia, áreas críticas para la producción agrícola.

En una de sus últimas investigaciones, Rivera analizó las olas de calor extremo del verano de 2022-2023 en el centro de Argentina, concluyendo que en gran medida se debieron al cambio climático provocado por la actividad humana.

Además, ha estudiado la viabilidad de la siembra de nubes en Mendoza como una estrategia para reducir los daños que provoca el granizo, un tema de gran importancia para la vitivinicultura de la región.

Desde el Conicet informaron que el jurado del Premio Estímulo destacó la relevancia regional y local de las investigaciones de Rivera, así como su capacidad para colaborar con colegas tanto a nivel nacional como internacional. Su labor ha sido considerada esencial para avanzar en el entendimiento de los fenómenos climáticos que afectan a la región.

►TE PUEDE INTERESAR: Experto del Conicet aseguró que el sistema de lucha antigranizo de Mendoza cumplió su ciclo

Acerca de los premios de la fundación Bunge y Born

Sobre la premiación, Rivera manifestó que le generaba orgullo el reconocimiento, porque considera que es uno de los premios más importantes a nivel científico en el país.

Tengo la suerte de que este año hayan premiado a las Ciencias del Mar y la Atmósfera y que de ese grupo de investigadores me hayan seleccionado como ganador. Esto pone en valor lo que se investiga en el IANIGLA y sin dudas no hubiera sido premiado sin la colaboración de mis colegas Tengo la suerte de que este año hayan premiado a las Ciencias del Mar y la Atmósfera y que de ese grupo de investigadores me hayan seleccionado como ganador. Esto pone en valor lo que se investiga en el IANIGLA y sin dudas no hubiera sido premiado sin la colaboración de mis colegas

Ojalá la difusión de mi perfil y mis investigaciones sirva para que los más científicos se interesen en estos temas, porque los temas a investigar son muchísimos y tienen un impacto positivo en la sociedad Ojalá la difusión de mi perfil y mis investigaciones sirva para que los más científicos se interesen en estos temas, porque los temas a investigar son muchísimos y tienen un impacto positivo en la sociedad

Tal y como lo mencionó Rivera, las distinciones que otorga Bunge y Born son de las más valoradas e importantes en el ámbito científico nacional. Esto por el prestigioso jurado que lo integra y por quienes han obtenido el premio. Entre otros nombres, se destaca el del Premio Nobel de Medicina, Luis Federico Leloir (lo obtuvo en 1965).

►TE PUEDE INTERESAR: El alerta meteorológico que preocupa a un continente entero

Además, han obtenido esta premiación investigadores como Roberto Salvarezza (2012, Química), Gabriel Rabinovich (2014, Medicina Experimental), María Beatriz Aguirre-Urreta (2016, Paleontología), Carlos Balseiro (2017, Física), Víctor Yohai (2018, Matemática), Sandra Díaz (2019, Ecología), Diego de Mendoza (2021, Microbiología), Galo Soler Illia (2022, Nanociencias) y Raquel Chan (2023, Agrobiotecnología).

El premio Estímulo es otorgado desde 2001 a jóvenes investigadores que sobresalen por su trayectoria.