Experto del Conicet aseguró que el sistema de lucha antigranizo de Mendoza cumplió su ciclo

Juan Rivera.jpg Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos del Programa Regional de Meteorología del Conicet.

Primero dio cuenta de que "en la región de Cuyo, por las características que tiene, hay muchos eventos extremos como el del miércoles a la noche. Pasa que en algunos casos pasan desapercibidos porque ocurren en zonas no habitadas, que son muchas en Mendoza. El problema es cuando se desarrollan sobre los oasis productivos y entonces sí impactan en la sociedad".

"Mendoza es uno de los lugares del mundo con mayores porcentajes de tormentas de granizo de mediano y gran tamaño. Ayuda a que sea así la orografía, con la Cordillera de Los Andes que bloquea el flujo de los vientos del oeste y ahora, en épocas de verano, se suman el calentamiento global y el aporte de humedades de la cuenca del Amazonas y del Océano Atlántico"

Rivera amplió su explicación: "La generación de granizo o de tormentas cada vez más severas puede atribuirse al calentamiento global. El sistema climático tiene mayor energía disponible al contar con más temperatura y así se generan estos fenómenos".

La efectividad de la lucha antigranizo

lucha antigranizo.jpg Para un experto en Meteorología, el sistema de aviones y bengalas no es efectivo en la lucha antigranizo.

El profesional aseveró: "El sistema de lucha antigranizo no está preparado para afrontar el tipo de tormentas que se desarrolla en la región de Cuyo. ¿La solución? La malla antigranizo. Es lo más eficaz para proteger el cultivo de forma local y no de forma remota desde el aire".

"Son varias las tormentas todos los años -continuó- y todas las temporadas que generan granizo dañino. Esto da cuenta de que la solución no es el sistema que se emplea actualmente, sino que hay que apostar a otras opciones".

Al ir más fondo en su análisis indicó: "Si desde la ciencia decimos que hacen falta pruebas, sustento y más evidencias para decir si el sistema funciona o no, me parece que ya lleva muchos años desarrollándose (la lucha antigranizo en Mendoza) para que ya en 2023 se ponga tele de juicio si un sistema es efectivo o no. La lucha antigranizo con aviones y bengalas ya cumplió su ciclo. El Gobierno de Mendoza debería apostar a otras apciones".

Rivera reiteró: "Lo mejor es la malla antigranizoa y Argentina cuenta con el desarrollo tecnológico suficiente para generarla. Es factible poder hacerlo".

La previsibilidad o no de las tormentas graniceras

Preguntado sobre si es real que las tormentas con granizo no son previsibles como se ha sostenido desde Contingencias Climáticas (organismo del Gobierno) el doctor respondió: "No, no es así. Tenemos la capacidad de monitorear este tipo de fenómenos a partir de imágenes satelitales y registro de radares. El tiempo de anticipación que se puede tener de este tipo de eventos es suficientemente grande como advertir a la población para que se haga una defensa civil adecuada".

"La tormenta del miércoles se formó en el Valle de Uco y se desplazó hacia el Este de Mendoza. Es el mismo patrón que mostró la tormenta anterior que afectó a Medrano y a San Martín. Si podemos saber anticipadamente cuál es el patrón de movimiento espacial de las tormentas sólo hace falta mejorar el sistema de seguimiento, advertencia y pronóstico. Es claro que nadie va a salir a poner una tela antigranizo 15 minutos antes del fenómeno, pero sí tendrá tiempo para guardar el auto o ponerse a resguardo"

Granizo.jpg Impresionante. El tamaño de las piedras que cayeron esta semana en el Este se asemejó al de un huevo.

La lucha antigranizo no funciona en el mundo

Rivera volvió sobre el sistema de lucha antigranizo: "Mi opinión es que no funciona en el mundo. En 2020 hicimos una evaluación con colegas del Conicet y la publicamos. La cantidad de experimentos en el mundo sobre la efectividad del sistema nos mostró que se fueron desmantelando. Mendoza lo sostiene, no sabemos bajo qué evidencia. El ejemplo lo tenemos todos los días con este tipo de fenómenos cada vez más dañinos".

El experto dejó una conclusión: "Sería muy bueno que ciencia y política vayan más de la mano de modo que juntos podamos dar un servicio a la sociedad para advertir sobre estos fenómenos climáticos. Necesitamos entender qué queremos pronosticar y qué queremos atacar, cómo se forman las tormentas y por qué suceden en Mendoza"

