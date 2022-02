La embajadora de la Ganadería de San Rafael, Cielo Giménez presentó la renuncia

"Quiero manifestar a través de este comunicado mis más profundas y sinceras disculpas por los dichos, ya que el miedo es temporal y el arrepentimiento es para siempre", reflexiona en la misiva Cielo Giménez.

Este accionar llega después de que un polémico video se viralizara por las redes sociales y generara estupor entre los mendocinos que ya viven la Vendimia 2022. La embajadora de la Ganadería 2022 se refirió en publicaciones "only friends" realizadas en Instagram de manera despectiva respecto de la Fiesta máxima y, antes de desde la intendencia confirmara una sanción, decidió presentar la renuncia al cetro.

cielo gimenez reina de san rafael vendimia.jpg

En la carta se disculpa también con "aquellas personas y/o instituciones de las cuales recibí un total y desinteresado respaldo y que se sintió agraviada u ofendida por mis expresiones".

Mientras que pone "a disposición del señor intendente, del señor secretario de Gobierno y Dirección de Cultura, mi renuncia al cetro de representante vendimial de ciudad como así también de embajadora de la Ganadería por el año 2022 y los atributos correspondientes".

"No fue mi intención faltarle el respeto a la tradición vendimial y mucho menos a mis compañeras", cierra el comunicado.

renuncia cielo gimenez reina de san rafael vendimia.jpg

El video del escándalo y la respuesta de la intendencia de San Rafael

Cielo Giménez mostró dos caras en su perfil de Instagram, una oficial para todos sus seguidores y otra para sus "mejores amigos". "Lo único bueno de la Vendimia es que tengo un vestido gratis. Lo vendo, precio por MD", decía para estos últimos tirada sobre una cama.

En el video editado y viralizado, aparece inmediatamente después su sección "Aprender Ganadería" pero para sus íntimos tiró: "¿Saben la paja de esto? Que yo no tengo ni idea de la Ganadería, tengo que estudiar, ¿se entiende? Y en las Nacionales hay un examen, no es una lección, así que no puedo ganar con mi cara bonita".

Embed

Después de que el escándalo acaparó todas las redes sociales, la municipalidad de San Rafael emitió un comunicado en el que señala que se abrió una "investigación sumarial" para considerar "en cuánto infringió la normativa vigente y los contratos que las candidatas firman previo a la elección".