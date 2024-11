China Suárez y Colapinto en Madrid: cuánto cuesta comer en el restaurante donde estuvieron juntos

La cita de la ex "Casi Ángeles" con el joven deportista generó un aluvión de comentarios en las redes sociales, y mientras algunos se mostraron curiosos por la relación, otros criticaron a la China, a quien acusan de no perder el tiempo y seguir a "el chico del momento".

Sin embargo, la actriz no tardó en responder a las críticas con un contundente mensaje que calmó los cuestionamientos. "Yo soy feliz y no jodo a nadie", afirmó Suárez, dejando en claro que no le da importancia a las opiniones ajenas.