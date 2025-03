China descubrió América: la controvertida teoría que desafía la historia tradicional

Según señala el portal experto Muy Interesante, las siete grandes expediciones de Zheng He no continuaron y no fueron seguidas por comerciantes chinos buscando nuevos mercados en otros lugares del mundo, incluida la "desconocida" América. Estas expediciones terminaron siendo solo demostraciones del poder del imperio, principalmente para impresionar a la gente dentro de China y en honor a la dinastía Ming. En realidad, el emperador Yongle no estaba interesado en lo que ocurría fuera de China.

China descubre america .jpg

Esta historia alternativa sobre el "descubrimiento" de América, desafía la visión histórica común. Otra hipótesis es que dos almirantes chinos, Zhou Man y Hong Bao, habrían navegado desde África hasta la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, y luego recorrieron la costa hasta el estrecho de Magallanes en 1421, 71 años antes que Cristóbal Colón. Estos almirantes fueron entrenados por el navegante chino Zheng He. Hoy en día, estas figuras históricas están siendo citadas por el gobierno chino para respaldar sus reclamos globales.

China descubre america (2).jpg

Historia de América: ¿Qué tan ciertas son estas hipótesis?

A pesar de que la tesis ha sido fuertemente criticada por algunos expertos en historia por el tratamiento poco ortodoxo de la evidencia histórica, la discusión permanece abierta entre expertos de todo el mundo. Sin embargo, según señala Rita Feodrippe, investigadora de la Escuela de Guerra Naval, señala que tecnológicamente hablando, China estaba en condiciones de llegar a América u otras tierras.

Debido al relativo éxito comercial, económico, cultural y migratorio que experimentó China, no existía una necesidad urgente de buscar nuevas tierras, incluso con la tecnología avanzada de la época. La idea de que China descubrió América antes que Cristóbal Colón es una teoría propuesta por algunos expertos, pero no está ampliamente aceptada en la comunidad académica

Así mimo, los chinos nunca fueron un pueblo conquistador ni expansionista, ni siquiera en el siglo XV. Al igual que los vikingos, eran exploradores naturales, pero su interés estaba limitado a la exploración de territorios cercanos o aquellos con frontera terrestre con China. A diferencia de los conquistadores españoles, no contaban con artillería, que fue clave en las victorias de Cortés en América.

Aunque Menzies ha publicado libros defendiendo esta teoría, muchos historiadores y expertos han cuestionado sus pruebas y argumentos. La mayoría de los expertos en historia coinciden en que no hay evidencia sólida que respalde la afirmación de que los chinos llegaron a América antes de los europeos.