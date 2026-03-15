China crea el barco de perforación ultra profundo más potente del planeta Tierra

Este barco posee objetivo de estudiar directamente los procesos de la corteza terrestre, acceder a recursos submarinos y avanzar en tecnologías estratégicas, Pekín ha encargado y puesto en marcha un buque capaz de operar en condiciones extremas a miles de metros bajo el nivel del mar.

MengXiang (2)

El barco que orgullo de China

Lo que lo distingue, y lo convierte en el más “potente” de su tipo, es su capacidad para perforar hasta 11.000 metros bajo el lecho marino. Esa es una profundidad extraordinaria que supera a los buques anteriores como el JOIDES Resolution estadounidense o el japonés Chikyu, y abre la puerta a una perforación científica “hacer historia” en zonas casi inexploradas del planeta.

Este logro no es solo un reclamo tecnológico o una cuestión de orgullo nacional. Al perforar tan profundo, el barco MengXiang puede obtener núcleos geológicos directos del subsuelo marino, lo que permite estudiar la tectónica de placas, antiguos climas marinos y hasta formas de vida microbiana que viven bajo condiciones extremas.

El buque fue oficialmente entregado y puesto en servicio en Guangzhou en noviembre de 2024, con sistemas avanzados de perforación, laboratorios científicos a bordo y la capacidad de funcionar de forma autónoma en altamar durante largos períodos (hasta unos 120días sin regresar a puerto).

Este megabuque de perforación chino posee