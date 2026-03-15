China está impulsando uno de los proyectos más ambiciosos del planeta Tierra en relación con la exploración geocientífica y energética del siglo XXI mediante el desarrollo de un barco que es una plataforma marítima de perforación de aguas ultraprofundas.
Se trata de un barco de perforación offshore diseñado para descender más profundamente bajo el lecho marino que casi cualquier otro en el mundo y ejecutar operaciones de perforación que, hasta ahora, eran terreno exclusivamente científico o experimental.
China crea el barco de perforación ultra profundo más potente del planeta Tierra
El protagonista de esta epopeya es el buque MengXiang, que en chino significa “Sueño”, una verdadera oda a la ingeniería moderna. Este drillship oceánico de perforación ultra profunda fue diseñado y construido íntegramente en China, marcando un hito en la historia de los barcos científicos y de exploración.
Este barco posee objetivo de estudiar directamente los procesos de la corteza terrestre, acceder a recursos submarinos y avanzar en tecnologías estratégicas, Pekín ha encargado y puesto en marcha un buque capaz de operar en condiciones extremas a miles de metros bajo el nivel del mar.
El barco que orgullo de China
Lo que lo distingue, y lo convierte en el más “potente” de su tipo, es su capacidad para perforar hasta 11.000 metros bajo el lecho marino. Esa es una profundidad extraordinaria que supera a los buques anteriores como el JOIDES Resolution estadounidense o el japonés Chikyu, y abre la puerta a una perforación científica “hacer historia” en zonas casi inexploradas del planeta.
Este logro no es solo un reclamo tecnológico o una cuestión de orgullo nacional. Al perforar tan profundo, el barco MengXiang puede obtener núcleos geológicos directos del subsuelo marino, lo que permite estudiar la tectónica de placas, antiguos climas marinos y hasta formas de vida microbiana que viven bajo condiciones extremas.
El buque fue oficialmente entregado y puesto en servicio en Guangzhou en noviembre de 2024, con sistemas avanzados de perforación, laboratorios científicos a bordo y la capacidad de funcionar de forma autónoma en altamar durante largos períodos (hasta unos 120días sin regresar a puerto).
Este megabuque de perforación chino posee
- Perforación ultra profunda de hasta 11000 metros bajo el lecho marino, superando récords internacionales.
- Dimensiones colosales: 180 metros de eslora, 33 metros de manga y 42600 toneladas de desplazamiento.
- Autonomía prolongada en mar abierto, con capacidad para misiones de hasta 120 días continuos.
- Nueve laboratorios científicos a bordo y sistemas especializados para extracción de núcleos geológicos.
- Capaz de operar en condiciones oceánicas extremas (incluidos supertifones) y en cualquier océano del mundo.