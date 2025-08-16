China construye una turbina que rompe récords: podría transformar la energía renovable mundial

El problema de las aguas profundas para China

turbina de china Esta turbina que China construirá puede ser una solución energética sustentable para el futuro.

La energía eólica marina tradicional enfrenta un dilema geográfico. La mayoría de las turbinas offshore son de "fondo fijo", ancladas al lecho oceánico, lo que funciona en aguas poco profundas como el Mar del Norte. Sin embargo, el 80% del potencial mundial de generación eólica marina se encuentra en aguas superiores a los 60 metros de profundidad, demasiado profundas para las tecnologías actuales.

Los números revelan una oportunidad inexplorada. La profundidad promedio global de los océanos es de 3.682 metros, mientras que las turbinas fijas más profundas apenas alcanzan los 58,6 metros. Países como Japón, que no puede aprovechar sus aguas territoriales profundas, podrían usar turbinas flotantes para alcanzar su meta de generar entre 30 y 45 gigavatios de energía eólica para 2040.

Las turbinas flotantes no solo amplían las posibilidades geográficas: también exponen los generadores a vientos más constantes e intensos de aguas profundas, aumentando la producción energética. Aunque el costo inicial es superior al de instalaciones terrestres, empresas energéticas y gobiernos observan estos desarrollos conscientes de que podrían multiplicar exponencialmente la capacidad de generación eólica mundial. La energía renovable marina está entrando en una nueva era, y China podría estar marcando el paso.