El gigante orienta, China, proyecta una de las obras energéticas más ambiciosas jamás concebidas. Esta construcción no se trata solo de generar electricidad, sino de domesticar una fuerza natural extrema en uno de los territorios más complejos del planeta Tierra.
Entre montañas que superan los siete mil metros y ríos que caen con violencia milenaria, toma forma una central hidroeléctrica pensada para ser la más potente del planeta Tierra. Te contamos todo sobre esta construcción China.
China construye la hidroeléctrica más grande del planeta: una construcción que supera todo lo conocido
Según la BCC se trata de la Central Hidroeléctrica de Motuo (o Medog). Esta construcción se proyecta sobre el río Yarlung Tsangpo, en la región del Tíbet, dentro del sistema montañoso del Himalaya. La energía producida abastecerá a grandes centros urbanos e industriales de China, reforzando su seguridad energética en el largo plazo.
En el Himalaya el río desciende por gargantas profundas con un desnivel natural excepcional, una condición ideal para la generación hidroeléctrica a gran escala. La construcción contempla una represa de más de 200 metros de altura, una estructura colosal incrustada en un entorno extremo del planeta Tierra.
Como será esta colosal construcción
Cuando esté terminada, la central China superará ampliamente a la presa de las Tres Gargantas en capacidad instalada, convirtiéndose en la hidroeléctrica más potente jamás proyectada del planeta Tierra.
- la represa estará entre las más altas del planeta Tierra, diseñada para resistir presiones extremas y actividad sísmica.
- la capacidad estimada superaría los 60 gigavatios, un récord absoluto en energía hidroeléctrica.
- el fuerte descenso del río permite maximizar la generación con menos volumen de agua embalsada.
- gran parte del sistema incluye túneles excavados en la montaña para desviar el flujo del río hacia las turbinas.
- reducirá la dependencia del carbón y ayudará a cumplir los objetivos climáticos de China.
- el río continúa hacia India y Bangladesh, lo que convierte a la central en un tema geopolítico sensible.
- más que una central, para China es una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería moderna.