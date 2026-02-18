Inicio Sociedad Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad: todas las enfermedades que reconoce

Estas son todas las enfermedades que reconoce el Certificado Único de Discapacidad al momento de solicitarlo

Paula Alonso
¿Qué enfermedades son reconocidas por el CUD?

Para poder solicitar y tramitar el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es importante presentar una serie de estudios médicos que corroboren o confirmen la discapacidad o la enfermedad que padece la persona.

Este año 2026, la normativa vigente dividió las condiciones para poder acceder al CUD en grandes grupos de discapacidad. A continuación los detalles.

Las principales afecciones que hoy permiten iniciar el trámite del CUD son:

  • Discapacidad Visual: Incluye ceguera total o una disminución persistente de la agudeza o el campo visual que no se corrige con tratamientos convencionales.
  • Discapacidad Auditiva: Hipoacusias severas o sordera profunda que afecten la comunicación y el desarrollo social.
  • Discapacidad Motriz: Cuadros de parálisis cerebral, secuelas de accidentes, amputaciones o enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple o la distrofia muscular.
  • Discapacidad Mental e Intelectual: Trastornos del espectro autista (TEA), retraso intelectual, psicosis o condiciones que limiten de forma significativa la autonomía.
  • Discapacidad Visceral: Esta categoría es fundamental, ya que abarca enfermedades crónicas que afectan órganos vitales, como la insuficiencia renal crónica terminal, cardiopatías severas y ciertas afecciones respiratorias o hepáticas.
Discapacidad
El CUD reconoce discapacidades visuales, auditivas, entre otras.&nbsp;

Las siguientes 27 enfermedades y condiciones médicas le permiten a los usuarios solicitar el Certificado Único de Discapacidad con un cierto margen de éxito en el pedido:

  • Alzheimer
  • Arterioesclerosis
  • Artritis Reumatoide
  • Artrosis
  • Cáncer
  • Cáncer de pulmón
  • Colitis Ulcerosa
  • Demencia
  • Enfisema Pulmonar
  • Epilepsia
  • Esclerosis Múltiple
  • Fibrilación auricular
  • Glaucoma
  • Hernia Cervical
  • Hipertensión Pulmonar
  • Hipoacusia
  • Insuficiencia Mitral
  • Insuficiencia renal crónica
  • Lumbalgia
  • Eritematoso Sistémico
  • Miastenia Gravis
  • Migraña
  • Parkinson
  • Patologías de Manos
  • Pérdida de visión
  • Síndrome de Arnold Chiari
  • Trasplante de riñón
Discapacidad
Gracias al CUD se puede acceder a coberturas m&eacute;dicas, beneficios en transporte, etc.&nbsp;

Es importante destacar que gracias al Certificado Único de Discapacidad se puede acceder a una cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.

